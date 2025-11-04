Budget 2026 : ces principales mesures adoptées ou rejetées in extremis par les députés

Après huit jours de débats et alors que le budget n'a pas pu être examiné dans sa totalité, les députés ont adopté et rejeté in extremis plusieurs mesures lors de la dernière riche soirée d'examen ce lundi.

Alors que l’examen de la totalité du budget de l’État n’a pas pu se faire dans les temps, remplacé ce mardi dans l'hémicycle par l'examen du budget de la Sécu, les députés ont néanmoins rejeté ou adopté certains amendements in extremis, lundi lors de la dernière soirée de débats.

Côté rejet, c’est notamment le cas de l’une des mesures les plus décriées du projet qui prévoit de soumettre à l'impôt sur le revenu les indemnités journalières versées aux personnes atteintes d’une affection longue durée (ALD), ou encore d'une hausse de la fiscalité sur deux biocarburants.

Côté adoption, les députés ont approuvé le rétablissement de l'«exit tax» (taxe d'expatriation), telle qu'elle existait de 2012 à 2019, ou encore un meilleur encadrement du pacte Dutreil, qui facilite la transmission d’une entreprise familiale.

fiscalisation des indemnités journalières pour les ALD

Les députés ont rejeté, ce lundi soir, l’une des mesures les plus décriées du projet de budget de l'État qui prévoit de soumettre à l'impôt sur le revenu les indemnités journalières versées aux personnes atteintes d’une affection longue durée (ALD). Celles-ci concernent des maladies dont la gravité ou le caractère chronique nécessite un traitement prolongé.

Des députés de tous les groupes parlementaires, de La France insoumise au Rassemblement national, en passant par Les Républicains, ont défendu sa suppression.

Pour rappel, les ALD concernent des maladies dont la gravité ou le caractère chronique nécessite un traitement prolongé (cancers, accidents vasculaires cérébraux invalidants, diabète de type 1 ou 2, certaines affections psychiatriques.

Avantages fiscaux pour les biocarburants

Les députés ont par ailleurs largement rejeté lundi soir une disposition du projet de budget de l'Etat qui vise à supprimer les avantages fiscaux accordés à deux biocarburants, le B100 et le E85.

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoyait la suppression du tarif particulier pour le carburant B100 (biogazole à base de colza), surtout utilisé par les transporteurs. Mais aussi, la réduction progressive de l'avantage fiscal pour le carburant E85 (éthanol), produit notamment à partir de betteraves en France.

Les deux mesures ont provoqué une levée de boucliers au sein de la filière, des producteurs de betteraves ou colza aux industriels. La FNSEA, puissant syndicat agricole, en a fait un cheval de bataille et plus de vingt amendements - déposés par des élus allant de la gauche à l'extrême droite - ont été déposés.

exit tax

Dans l'autre sens, les députés ont approuvé lundi le rétablissement de l'«exit tax» ou taxe d'expatriation, telle qu'elle existait de 2012 à 2019, dans le cadre de l'examen en première lecture de la partie recettes du budget de l'Etat. Cet impôt avait été créé par Nicolas Sarkozy afin de freiner l'évasion fiscale des entrepreneurs, mais très nettement adouci par les macronistes.

L'Assemblée a approuvé un amendement de Jean-Philippe Tanguy (RN) revenant à la version d'origine, l'extrême droite votant pour, la droite et les macronistes contre et la gauche s'abstenant très majoritairement. La mesure doit rapporter 70 millions d'euros, selon la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin.

Encadrement du pacte Dutreil

Les députés ont par ailleurs voté pour mieux encadrer le pacte Dutreil, qui facilite la transmission d’une entreprise familiale, afin d’éviter que ce dispositif fiscal soit détourné pour réduire les droits de succession. Créé par la loi du même nom en 2003, il exonère à 75% de droits de succession la transmission d'une entreprise aux descendants, sous réserve qu'ils la conservent un certain nombre d'années.

Mais son efficience est contestée, avec une importante perte de recettes pour l'Etat - révèlent plusieurs études dont un rapport de la Cour des comptes - et des cas d'optimisation fiscale documentés. Par exemple lorsque les contribuables font bénéficier de l'abattement des biens sans rapport avec l'entreprise. Ainsi, l'Assemblée nationale a voté pour supprimer les biens non-professionnels des exonérations permises.

La mesure a été adoptée à 94 voix contre 49. La gauche a voté pour, les députés du camp gouvernemental étaient divisés. Le Rassemblement national s'est abstenu. Les députés ont également voté pour augmenter de deux ans la durée de détention minimale des actions transmises dans le cadre du pacte Dutreil.