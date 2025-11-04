Cambriolages : un mis en cause sur quatre est mineur

Alors que le nombre de cambriolages recensés a nettement diminué depuis l'année dernière, un récent rapport du ministère de l'Intérieur a révélé que près d'un suspect ou accusé sur quatre est mineur.

Selon le dernier bilan statistique «Insécurité et délinquance en 2024» du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), publié en juillet dernier, près d'une personne mise en cause sur quatre pour cambriolage est âgée de moins de 18 ans.

Parmi les 32.000 cambriolages répertoriés l'année dernière, deux tiers ont entre 13 et 29 ans, et, donc, 23 % sont mineurs. Ces jeunes délinquants, rarement des professionnels, sont généralement recrutés au sein de leurs collèges ou sur les réseaux sociaux. Ils agissent notamment en groupe.

© SSMSI

En raison de leur minorité, ils risquent des peines moins lourdes que les majeurs. Parmi ces derniers, 41 % ont entre 18 et 29 ans, portant ainsi le total des moins de 30 ans à 64 %.

Ces jeunes adultes sont souvent liés au trafic de stupéfiants, mais face à un marché saturé, la criminalité organisée a diversifié ses activités.

En outre, la grande majorité des mis en cause sont des hommes (91 %), et 37 % sont des ressortissants étrangers, dont 14 % viennent d'autres pays européens et 16 % d'un pays d'Afrique.

Entre 2024 et 25, les cambriolages de locaux industriels, commerciaux, financiers et autres établissements ont diminué de 13 %, une baisse partiellement liée à la fin des violences urbaines de l’été 2023, qui avaient conduit à une hausse temporaire de ces infractions.