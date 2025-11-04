«C'est un vrai délire» : faute de médecins pour les encadrer, le CHU de Caen est privé d'internes

Depuis le lundi 3 novembre, les urgences du CHU Caen Normandie (Calvados) ne comptent plus d'internes pour six mois. Cette décision fait notamment suite aux signalements des étudiants concernant un encadrement insuffisant.

Une crise alarmante. En raison d'un manque de personnel encadrant, les urgences du Centre hospitalier universitaire de Caen (Calvados) ne peuvent plus accueillir d'étudiants internes depuis le lundi 3 novembre, et ce pour six mois.

Actuellement, seuls trois médecins sur les six prévus sont présents pour assurer leur formation, provoquant le départ de vingt internes, à partir de la 6e année d'étude, vers d'autres services ou même d'autres hôpitaux de la région.

Dans un communiqué diffusé lundi, la CGT a dénoncé cette «situation catastrophique». «Les urgences du CHU de Caen, c’est 150 passages par jour, SMUR compris, avec seulement 13,5 équivalents temps plein (ETP) médical sur 42 prévus. C’est une ligne médicale qui ne tient plus. C’est un retrait des internes depuis ce lundi 3 novembre, faute de conditions suffisantes. C’est la vie des patients qui est directement en jeu», s'est indigné le syndicat.

En effet, sur place, les patients et les visiteurs ont également exprimé leur frustration face au manque d'effectif. «Je suis arrivée à 18h20, j'ai été prise qu'à 4h45 ce matin. J'ai dû m'endormir sur trois chaises avec mon blouson», a témoigné une patiente, tandis qu'un visiteur a déploré «un gros problème de formation depuis quelques années puisqu'il n'y a plus de médecins». «C'est quand même un vrai délire», a-t-il ajouté.

Les médecins généralistes du secteur en renfort ?

Afin de remédier à cette pénurie de main-d’œuvre, les médecins des étages, chargés patients hospitalisés dans les services, et, avec l'appui de la solidarité territorial, d'autres médecins urgentistes seront mobilisés au CHU de Caen.

«Pour le patient qui se présentera aux urgences c'est neutre et transparent», a déclaré Francois Mengin Lecreulx, directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Normandie.

Bien que l'organisme cherche également à recruter les médecins généralistes du secteur, l’hôpital a recommandé au public de contacter le SAMU (15) avant de se rendre aux urgences, une pratique qui se généralise depuis plusieurs mois.

Alors que le cas de Caen est loin d'être isolé, les 7 milliards d'euros d'économies prévues dans le secteur de la santé risquent d'aggraver la situation de nombreux établissements hospitaliers.