Crues : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 4 départements en vigilance jaune pour des risques de crues ce mardi 4 novembre.

La prudence est de mise dans ces territoires. Alors que les pluies ont été marquées, les risques de crues persistent dans certains coins de l’Hexagone. De ce fait, le prévisionniste Météo-France a placé 4 départements en vigilance jaune ce mardi 4 novembre.

Sont concernés par cette alerte, la Charente-Maritime, le Doubs, le Jura et le Rhône.

Ce week-end, une perturbation pluvieuse a traversé le pays, apportant des précipitations sur une large partie du territoire, avec des cumuls de pluie plus intenses sur le sud-est et le centre-est. Les cours d'eau touchés par les plus fortes précipitations ont réagi.

Compte-tenu des risques, les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles, selon Météo-France.