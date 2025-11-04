Crues : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 4 départements en vigilance jaune pour des risques de crues ce mercredi 5 novembre.

La prudence est de mise dans ces territoires. Alors que les pluies ont été marquées, les risques de crues persistent dans certains coins de l’Hexagone. De ce fait, le prévisionniste Météo-France a placé quatre départements en vigilance jaune ce mercredi 5 novembre.

Sont concernés par cette alerte, la Charente-Maritime, le Finistère, la Gironde ainsi que le Rhône.

© Météo-France

Compte-tenu des risques, les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles, selon Météo-France.

L'agence nationale de météorologie préconise la prudence pour les territoires concernés.