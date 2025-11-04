Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Crues : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 4 départements en vigilance jaune pour des risques de crues ce mercredi 5 novembre. 

La prudence est de mise dans ces territoires. Alors que les pluies ont été marquées, les risques de crues persistent dans certains coins de l’Hexagone. De ce fait, le prévisionniste Météo-France a placé quatre départements en vigilance jaune ce mercredi 5 novembre. 

Sont concernés par cette alerte, la Charente-Maritime, le Finistère, la Gironde ainsi que le Rhône.  

© Météo-France

Compte-tenu des risques, les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles, selon Météo-France.

Sur le même sujet Météo : bref retour du soleil, pluies éparses... Quel temps va-t-il faire cette semaine ? Lire

L'agence nationale de météorologie préconise la prudence pour les territoires concernés. 

vigilance météoCruesFrance

À suivre aussi

Vents violents : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce mercredi
Vagues-submersion : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mercredi
Vagues-submersion : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mardi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités