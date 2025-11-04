Emmanuel Macron : en chute libre dans les sondages, le président tente un retour sur le terrain ce mardi

Alors que sa cote de confiance ne cesse de chuter, Emmanuel Macron renoue avec le terrain ce mardi avec un déplacement à La Rochelle. Le chef de l’État participera à la 20e édition des Assises de l’économie de la mer, qui réunit les principaux acteurs du secteur maritime.

Un retour sur le terrain pour le président de la République. Faute de disposer d’une majorité au Parlement, Emmanuel Macron s’est principalement emparé des sujets internationaux. Le chef de l’Etat est pourtant attendu en région ce mardi. Une première depuis plus d'un mois et demi.

Celui-ci se déplace à La Rochelle (Charente-Maritime), à l’occasion de la 20e édition des Assises de l’économie de la mer.

Chaque année, l’événement rassemble les acteurs du monde maritime en France. Face à ces professionnels, Emmanuel Macron évoquera les opportunités économiques dans la construction navale et le transport maritime en France, alors que la concurrence fait rage avec les Etats-Unis et la Chine.

Le président de la République se rendra ensuite à Rochefort, pour échanger avec des collégiens et des lycéens sur les dangers des réseaux sociaux. Désireux de lutter contre les dérives en matière d’informations sur les plates-formes, le chef de l’Etat avait appelé, le 29 octobre dernier lors du Forum de la Paix à Paris, à renforcer la protection sur les réseaux sociaux.

Une cote de confiance qui dégringole

Ce déplacement s’inscrit dans un climat compliqué pour Emmanuel Macron. Alors que son Premier ministre Sébastien Lecornu s’attèle à faire passer un budget au Parlement, le chef de l’Etat a vu sa cote de confiance tomber à 11%, selon le baromètre de nos confrères du Figaro Magazine publié le 30 octobre dernier.

S’il a perdu cinq points en un mois, celui-ci a également atteint son niveau le plus bas depuis sa prise de fonction en 2017. Un tel score n’avait d’ailleurs plus jamais été atteint depuis François Hollande en 2016.

D’après ce sondage, Emmanuel Macron a perdu en popularité y compris parmi les sympathisants du socle commun. En effet, sa cote s’avère être bonne chez 53% des Français proches d’Ensemble, la coalition regroupant le MoDem, Horizons et Renaissance, le parti présidentiel.