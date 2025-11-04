«Enrayer définitivement l'épidémie» : quelle est cette proposition de loi qui veut créer la «première génération sans tabac» ?

Le député écologiste Nicolas Thierry a annoncé ce mardi le dépôt d'une proposition de loi visant à interdire la vente de tabac à toute personne née après 2014.

Créer la première génération sans tabac. Voilà l'objectif de l'élu écologiste Nicolas Thierry qui a présenté ce mardi un texte transpartisan (soutenu par une vingtaine de députés de sept groupes différents allant de LFI à Horizons) interdisant la vente de tabac à toutes les personnes nées après 2014.

Il faut «stopper l'entrée des jeunes dans le tabagisme en cessant de leur offrir l'accès au produit», explique le député écologiste de la 2e circonscription de Gironde, qui veut «enrayer définitivement» ce qu'il appelle l'«épidémie de tabagisme».

Une interdiction effective en 2032

En clair, si cette réforme venait à être adoptée, il sera interdit de vendre cette substance à toute personne née après le 1er janvier 2014, même majeure, à compter du 1er janvier 2032. «Il faut aussi assumer qu'il n'est de toute façon pas acceptable de faire perdurer un modèle économique uniquement basé sur un fléau sanitaire», affirme Nicolas Thierry.

Une date qui n'a pas été choisie au hasard. Elle permet de s'aligner sur l'objectif qui figure dans le dernier programme national de lutte contre le tabac (2023-2027) : parvenir à la première génération sans tabac d'ici à 2032, c'est à dire atteindre moins de 5% de prévalence de tabagisme à l'âge adulte pour les générations nées à partir de 2014.

«Face à l'ingéniosité de l'industrie du tabac, qui essaye d'en minimiser le danger, seules des mesures drastiques permettront de protéger les générations futures», abonde Philippe Bergerot, président de la Ligue contre le cancer. Pour rappel, le tabac demeure la première cause de mortalité évitable en France, avec plus de 75.000 décès par an.

Les Maldives comme exemple

Une occasion pour la France de surfer sur la vague venue des Maldives. En effet, l'archipel de l'océan Indien est, depuis le 1er novembre, le premier pays au monde à avoir mis en place une interdiction générationnelle du tabac pour les locaux mais également pour les touristes nés après 2007.

Le Royaume-Uni étudie également une interdiction similaire de tabac pour la génération 2009 tandis que la Nouvelle-Zélande – le premier pays à avoir promulgué une telle loi contre le tabagisme – l’a abrogée en novembre 2023, moins d’un an après son introduction.