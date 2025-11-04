Escroquerie aux transports sanitaires : soupçonnés d'avoir détourné plus de 600.000 euros, cinq chauffeurs de taxi jugés ce mardi

Accusés d'avoir escroqué plusieurs caisses d'Assurance-maladie en facturant des transports fictifs, pour un préjudice dépassant 600.000 euros, cinq chauffeurs de taxi comparaîtront ce mardi 4 novembre devant le tribunal correctionnel d'Évry (en Essonne).

Cinq chauffeurs de taxi seront jugés ce mardi devant le tribunal correctionnel d'Évry (Essonne) pour avoir prétendument détourné 612.000 euros à l'Assurance-maladie avec des bons de transport sanitaire fictifs pendant près de huit ans.

Selon l'enquête, qui a débuté en 2013 après des alertes de plusieurs CPAM d'Île-de-France, cette escroquerie aurait été orchestrée par un homme de 35 ans atteint d’une affection longue durée (ALD), qui se rendait souvent à l'hôpital en taxi conventionné.

Ce patient fournissait des bons de transport vierges aux chauffeurs, leur permettant de facturer des courses inexistantes à l’organisme de santé et de partager ensuite les remboursements.

Grâce à ce stratagème, le «cerveau» aurait effectué 3.024 demandes de remboursement basées sur des prescriptions médicales falsifiées. Il aurait perçu 7.142 euros sur les 208.800 euros qu'il aurait essayé de soutirer à la CPAM.

Le principal suspect connu des services de police

Afin d'éviter les contrôles, il changeait régulièrement d'adresse, allant même jusqu'à se domicilier à l'ambassade d'Arabie saoudite à Neuilly-sur-Seine. Les caisses des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne et de l'Essonne auraient été touchées.

Parmi la centaine de personnes impliquées, les cinq chauffeurs ont reconnu les faits en garde à vue, invoquant des difficultés financières. L'un d'entre eux aurait facturé plus de 750 faux trajets, un autre 550, et un troisième aurait même facturé des transports au nom du malade alors que celui-ci était incarcéré.

Lors des perquisitions, la police judiciaire de l'Essonne a saisi plus de 6.600 euros en espèces, une moto, une voiture et trois licences de taxi.

Pendant son audition, le principal suspect a partiellement reconnu les faits reprochés, évoquant un «jeu» et admettant avoir touché de l'argent sur les trajets frauduleux sans préciser le montant exact. Il était notamment connu de la police dans des procédures de vol de voiture, vol à l'étalage, escroquerie et recel d'escroquerie, conduite sans permis.