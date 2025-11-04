Fortes pluies : ces 13 départements où les averses devraient être abondantes ce jeudi

Une pluie abondante devrait s'abattre sur plusieurs départements du sud de la France, ce jeudi 6 novembre. Ces précipitations pourraient présenter des risques d'inondation ou de crue. Météo-France appelle à la vigilance.

Le sud de la France va être balayé par les intempéries ce jeudi 6 novembre. Météo-France a ciblé 13 départements où le risque de fortes pluies est particulièrement élevé.

«Mercredi, le vent de sud se renforcera sur l'Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, mais sans risque de vigilance orange», peut-on lire dans un premier temps de la part du prévisionniste national. «Jeudi, on attend de fortes pluies parfois orageuses sur le Languedoc-Roussillon. Ces pluies concerneront également le sud-est du Tarn et de l'Aveyron, avec un risque faible de vigilance orange», écrivent-ils également.

Cinq départements particulièrement touchés

Plus précisément, pour la journée de jeudi, les départements concernés par cette alerte fortes pluies sont : Pyrénées-Orientales, Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, l'Aude, le Gers, l'Hérault, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot, l'Aveyron, le Gard, le Cantal et la Lozère.

© Météo-France

Selon Météo-France, ce risque serait modéré sur les huit départements les plus à l'ouest (inférieur à 30%) et serait, par contre, plus important sur les cinq situés à l'est (entre 30% et 70%).

Comme l'écrivent les météorologues, cette prévision «pourra être complétée par les prévisions météorologiques qui détaillent le type de temps prévu à diverses échéances et les valeurs attendues (vitesse du vent, températures, etc.)».