Jeux en ligne : plus de 5 millions de Français fréquentent des sites illégaux en France

Selon une étude de l'Association française des jeux en ligne (Afjel) publiée ce mardi, plus de 5 millions de joueurs français auraient fréquenté au moins une fois par mois un site illicite. Un marché en hausse de 35% en deux ans.

L'offre illégale continue de gagner du terrain. Selon une étude publiée mardi par l'Association française des jeux en ligne (Afjel), le nombre de joueurs concernés continue de grimper, atteignant 5,4 millions. Soit une hausse de 35% par rapport à 2023, et de 145% par rapport à 2020, d'après le baromètre, qui reprend la même méthodologie qu'une précédente étude réalisée pour l'Autorité nationale des jeux par le cabinet PWC.

Née durant la pandémie de Covid, cette passion pour les jeux en ligne illégaux ne cesse de s'étendre, au point que le marché régulé ne compte «que» 3,5 millions de joueurs. Ainsi, l'Afjel évalue le manque à gagner pour l'État à plus d'1 milliard d'euros.

Une offre qui se diversifie

En effet, ces opérateurs agréés doivent faire face à la multiplication des jeux. L'offre frauduleuse ne se limite plus au casino en ligne, interdit en France mais autorisé dans le reste de l'Europe. Elle s'étend désormais aux paris sportifs ou hippiques. Plus récemment, les paris e-sport (interdits en France) séduisent de plus en plus de joueurs.

«Ces plates-formes illégales attirent les clients avec des bonus démesurés, inondent les réseaux sociaux de publicités, recourent à des influenceurs peu scrupuleux, sponsorisent des équipes sportives, et manipulent les moteurs de recherche pour valoriser leur offre», s'alarme l'Afjel dans un communiqué.

En France, plus de 500 sites et applications de mise illégale prospèrent, accessibles 24 heures sur 24 par une simple recherche internet, précise l'étude. Comment ? Basés à l'étranger, ces sites bénéficient d'un angle mort sur les jeux d'argent. C'est le cas de 1xBet, site russo-chypriote interdit en France à la réputation sulfureuse et dont le partenariat récemment prolongé jusqu'en 2028 avec le PSG inquiète le secteur. En effet, l'Hexagone ne dispose pas de régulation en matière de casino en ligne. Une exception tricolore - qu'elle partage avec Chypre - dans l'Union européenne.

Plus de 1.000 sites illégaux bloqués depuis début 2025

«Nous appelons à une réponse claire et urgente : mettre fin à cette anomalie française en légalisant le casino en ligne pour mieux le contrôler. Il ne s'agit pas de «créer une nouvelle activité de jeu en ligne» puisqu'elle existe déjà sur le marché illégal», estime Nicolas Béraud, président de l'Afjel et patron de Betclic cité dans un communiqué.

D'après l'Autorité nationale des jeux, 1.337 sites ont été bloqués en 2024 et 1.000 depuis début 2025. Face à l’urgence de la situation, l’organisation représentante des 18 opérateurs agréés y consacre un colloque ce mercredi, avec des tables rondes de dirigeants et de décideurs politiques.