Pièces de monnaie jetées sur l'arbitre pendant le derby AS Saint-Étienne-OL : le procès des supporters s’ouvre ce mardi

Deux supporters de l’AS Saint-Étienne comparaissent ce mardi devant le tribunal correctionnel, accusés d’avoir jeté des pièces de monnaie sur un arbitre de touche lors du derby contre Lyon en avril dernier. Le match avait été interrompu quelques minutes à Geoffroy-Guichard

Les perturbateurs passent devant le tribunal. Le 20 avril dernier, le derby entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais avait été interrompu quelques minutes, après qu’un arbitre de touche a été visé par des jets de pièces de monnaie depuis les tribunes. Près de sept mois plus tard, ce mardi 4 novembre, les deux supporters soupçonnés d’en être les auteurs se retrouvent devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne.

Les deux hommes, âgés de 28 ans, comparaissent pour «violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, commises sur personne chargée d’une mission de service public». Leurs avocats avaient obtenu un report du procès le 13 octobre dernier, faute de temps pour examiner l’affaire ce jour-là.

Aucun des protagonistes, ni les prévenus, ni les représentants de l’ASSE, de l’OL, de la Ligue de Football Professionnel, ni même l’arbitre visé, ne s’était déplacé. L’audience avait alors été renvoyée à ce mardi, à 13h30.

En attendant, le contrôle judiciaire des deux supporters avait été maintenu. Tous deux restaient interdits de stade et de présence aux abords de Geoffroy-Guichard.

«un comportement isolé mais inacceptable»

Ce nouveau rendez-vous judiciaire doit permettre d’éclaircir le rôle de chacun dans cet incident, qui avait suscité l’indignation jusque dans les rangs du club stéphanois.

La direction de l’ASSE avait alors dénoncé «un comportement isolé mais inacceptable», alors que le club tentait encore de redorer son image auprès des instances de la LFP.

Le tribunal dira dans la journée si ces deux supporters ont franchi la ligne rouge ce soir d’avril, quand la ferveur du derby s’est changée, l’espace de quelques secondes, en geste de trop.