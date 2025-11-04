Poupées sexuelles : le géant chinois Shein dans le viseur des députés ce mardi à l’Assemblée nationale

Le scandale des poupées sexuelles, vendues sur la plate-forme de e-commerce chinoise Shein, a été longuement évoqué ce mardi lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale. Interpellé sur ce sujet, le ministre de l’Économie Roland Lescure a considéré que l’entreprise, bientôt installée à Paris, avait «dépassé les bornes».

Une représentation nationale indignée. La veille de son installation au BHV, à Paris, le géant du e-commerce Shein a fait l’objet de nombreuses réprimandes des députés ce mardi à l’Assemblée nationale. Lors des questions au gouvernement, des élus de tous bords sont revenus sur le scandale lié à la vente sur son site de poupées sexuelles d’apparence.

«Comment pouvez-vous laisser cette enseigne s’installer chez nous», a demandé, en premier, le député écologiste Arnaud Bonnet, dénonçant les actes d’une entreprise qui fait «la promotion d’actes abjects de pédocriminalité». L’élu de Seine-et-Marne a également déploré une forme de cynisme, du fait que la marque Shein ait retiré de la vente ces poupées «en France» et non dans les autres pays.

Shein : "Comment pouvez-vous, avec tout ce que l'on sait sur les conditions inhumaines de travail [...] et maintenant la promotion d'actes abjects de pédocriminalité, laisser cette enseigne s'installer chez nous ?" interroge @BonnetAd_Eelv. #QAG#DirectANpic.twitter.com/2EfJojNjKx — LCP (@LCP) November 4, 2025

De son côté, la députée Ensemble pour la République Olivia Grégoire a pointé du doigt les «actes d’un géant sans foi, ni loi» qui «s’offre une vitrine de prestige au cœur du BHV». Rappelant la condamnation, en juillet dernier de la marque à verser 40 millions d’euros pour fraudes, l’ancienne ministre a appelé à interdire définitivement l’accès de Shein en France.

Un souhait partagé par le député socialiste Emmanuel Grégoire, candidat à la mairie de Paris. Ce dernier a reproché le manque de fermeté du gouvernement. «Pendant que vous réfléchissez, des entreprises vendent en France des poupées à l’effigie de nos enfants», a-t-il déclaré, appelant à «savoir dire stop à l’horreur».

Shein : "Payer un t-shirt à 2€, c'est payer la destruction de milliers de vies humaines et de notre planète", estime @egregoire. "Il faut savoir dire stop à l'horreur." #QAG#DirectANpic.twitter.com/LM6OShPRNt — LCP (@LCP) November 4, 2025

L’exécutif durcit le ton

En réaction à l’indignation des parlementaires, Serge Papin, ministre des Petites et moyennes entreprises du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat, a indiqué qu’il allait «redoubler de vigilance» quant aux produits commercialisés. Celui-ci a également rappelé qu’une «taxe de 2 euros par article» allait être mise en place par le gouvernement.

Du côté de Bercy, le ministre de l’Économie Roland Lescure a jugé que la marque Shein avait «dépassé les bornes». Ce lundi, il avait également déclaré qu’en cas de récidive, l’accès à Shein serait interdit en France, comme l’a souhaité Olivia Grégoire.

En réaction à ce scandale, le parquet de Paris a annoncé ce lundi avoir confié quatre enquêtes à l'Office des mineurs (Ofmin). Ces investigations portent sur la «diffusion de message violent, pornographique, ou contraire à la dignité accessible à un mineur» pour les quatre sites : Shein, AliExpress, Temu et Wish.

Dans le cas de Shein et AliExpress, qui proposaient des poupées ayant l'apparence d'enfants, les enquêtes visent aussi la «diffusion de l'image ou la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique».

Shein sera auditionnée sous quinze jours à l'Assemblée par la mission d'information sur les contrôles des produits importés en France.