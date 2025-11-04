Poupées sexuelles : quelles sanctions pour les acheteurs ?

Empêtré dans une vive polémique après le signalement de la commercialisation de poupées à caractère pédopornographique, le géant de l'e-commerce Shein a annoncé ce mardi être prêt à communiquer le nom des acheteurs à la justice. Mais que risquent réellement ces particuliers ?

Les acheteurs dans le viseur de la justice. Dans la tourmente depuis vendredi après la découverte de poupées sexuelles à l'apparence enfantine sur son site français, Shein lance une opération désamorçage. A la veille de l'ouverture de son magasin au BHV de Paris, le géant chinois de l'e-commerce s'est dit prêt à livrer les noms et coordonnées des Français ayant acheté ces objets pédopornographiques.

«Nous collaborerons à 100% avec la justice : si elle nous demande une telle chose, nous le ferons», a affirmé le porte-parole de Shein en France, Quentin Ruffat, sur RMC ce mardi. Si les sites revendeurs à l'image de Shein, Temu, AliExpress et Wish ont été épinglés et encourent des poursuites, les acheteurs sont rarement poursuivis.

Une jurisprudence en 2022

En France, selon l'article L227-23, la captation ou la diffusion d'une image ou d'une représentation d'un mineur, lorsqu'elle présente un caractère pornographique, est punie de «cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende». Dans le cas des clients sur Shein, s'ils ne sont pas responsables de la diffusion ou de la commercialisation des poupées sexuelles représentant des enfants, leur achat pourrait s'apparenter à une détention d'images pédopornographiques.

«Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende», précise l'article de loi.

D'autant plus qu'une jurisprudence existe. En 2022, la justice française avait condamné un habitant de Seine-Maritime, pour avoir acheté une poupée sexuelle au corps d'enfant sur Amazon. L'homme avait été condamné à trois mois de prison avec sursis probatoire durant deux ans pour acquisition de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, relatait à l'époque l'association La voix de l'enfant. Néanmoins, le Code pénal ne définit pas à quel moment un objet peut relever de la pédocriminalité, ni où se situe la frontière d'une poupée sexuelle illégale.

Audition sous une quinzaine de jours

Face à un tel scandale, la Haut-Commissaire à l'Enfance Sarah El-Haïry a dit sa détermination quant à l'identification des fournisseurs responsables de la commercialisation de ces poupées sur la plateforme. Elle a également évoqué la possibilité d'une «discussion» avec Shein pour obtenir la communication des fichiers des acheteurs en France.

«Ce ne sont pas des objets pornographiques, ce sont des objets pédocriminels», a-t-elle souligné sur RTL, concédant que détenir des objets et images de ce type «tombe sous le coup de la loi». Le géant asiatique de la vente en ligne sera auditionné sous «une quinzaine de jours à l'Assemblée par la mission d'information sur les contrôles des produits importés en France.