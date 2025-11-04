Réforme des retraites, arrêts maladie, franchises médicales... Voici les principaux points du budget de la Sécu qui vont enflammer les débats cette semaine

Suspension de la réforme des retraites mais aussi mesures d'économies tous azimuts : voici les principaux points du budget de la Sécurité sociale pour 2026, qui seront examinés à partir de ce mardi à l'Assemblée nationale. Et les débats s'annoncent tendus.

Après huit jours d’examen du budget de l’État, les députés vont se pencher à partir de ce mardi sur le budget de la Sécurité sociale (PLFSS). Au programme : des débats qui promettent d’être enflammés sur des mesures aussi capitales que la suspension de la réforme des retraites, mais aussi au sujet de nombreuses propositions d’économies sur la santé.

Suspension de la réforme des retraites

La mesure phare du PLFSS - ajoutée en dernière minute à travers une «lettre rectificative» - qui sera débattue cette semaine, est la suspension de la réforme des retraites. Le gouvernement, sous la pression des oppositions, a proposé de stopper provisoirement à 62 ans et 9 mois la progression de l'âge légal de départ à la retraite vers les 64 ans, et ce jusqu'à la prochaine élection présidentielle.

Selon cette lettre rectificative, si la suspension est adoptée, le nombre de trimestres cotisés serait lui bloqué à 170. Si aucune nouvelle réforme n'est adoptée après la présidentielle, la progression vers les 64 ans et 172 trimestres reprendra.

Déficit réduit en 2026

C'est l'objectif numéro un du PLFSS : réduire le déficit de la Sécurité sociale à 17,5 milliards d'euros en 2026 alors qu'il devrait atteindre 23 milliards d'euros en 2025, selon un rapport de la Cour des comptes. Pour y parvenir, les députés devront valider plusieurs mesures de réduction des dépenses qui sont inscrites dans le projet. C'est notamment le cas du gel des pensions de retraites et des prestations sociales (RSA, APL, allocations familiales...), habituellement indexées sur l'inflation.

Vendredi, le Premier ministre Sébastien Lecornu a indiqué qu'il était «favorable» à un renoncement à cette mesure, qui aurait rapporté 2,5 milliards d'euros. Les débats se tiendront donc sur cette question. Le projet prévoit par ailleurs une diminution des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) qui n'augmenteraient que de 1,6%, soit environ 7,1 milliards d'euros d'économies par rapport à leur évolution naturelle.

Franchises médicales

Pour continuer à freiner les dépenses, le gouvernement souhaite doubler le montant des franchises médicales et participations forfaitaires, c'est-à-dire des restes à charge des patients. Le projet prévoit ainsi de les faire augmenter de 1 à 2 euros pour les médicaments et les actes paramédicaux, de 4 à 8 euros pour les transports sanitaires et enfin de 2 à 4 euros pour les consultations et examens radiologiques et pour les analyses biologiques. Les montants avaient déjà doublé en 2024.

Selon le texte, les plafonds annuels doubleraient aussi, passant de 50 à 100 euros par patient. L'assuré devrait aussi participer dans deux secteurs jusqu'ici exemptés : les consultations chez le dentiste et les dispositifs médicaux. Ces mesures permettraient de rapporter 2,3 milliards d'euros.

Prescriptions d'arrêt maladie

Autre mesure proposée par le nouveau budget de la Sécurité sociale : la limitation de la durée d'un premier arrêt de travail. Celui-ci serait fixé à par principe à quinze jours au maximum en médecine de ville et un mois à l'hôpital. L'arrêt pourrait ensuite être renouvelé, jusqu'à 2 mois.

Affections longue durée

Alors que les députés ont rejeté lundi soir l’une des mesures les plus décriées du projet de budget de l'État qui prévoit de soumettre à l'impôt sur le revenu les indemnités journalières versées aux personnes atteintes d’une affection longue durée (ALD), le PLFSS prévoit de son côté de modifier le plafond de 1.095 journées d'indemnités journalières sur trois ans réservé aux patients sous ALD, pour le passer à 360 jours, comme tous les assurés.

Tickets restaurant

Autre changement proposé par le PLFSS : une contribution patronale de 8% sur les «compléments de salaire» - tels que les tickets restaurant, chèques vacances, chèques cadeaux et autres avantages sociaux et culturels financés par les CSE. L'objectif est de les «aligner» sur d'autres compléments de salaire comme le financement patronal des garanties de prévoyance, et éviter des «phénomènes de substitution aux salaires», selon le texte.

Contribution des organismes complémentaires

Le texte propose par ailleurs de mettre en place une «contribution de 2,25%» due par les complémentaires santé pour participer au financement de la suspension de la réforme des retraites. La mesure pourrait, selon le texte, rapporter un milliard d'euros au total.

Ruptures conventionnelles

Alors que le gouvernement entendu lutter contre les «phénomènes d’optimisation dans les ruptures de contrat de travail», le projet de budget de la Sécurité sociale propose d'augmenter de «10 points» le taux de la contribution patronale qui s'applique aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise en retraite.

Retraites des femmes

C'est l'une des grandes nouveautés de ce projet de budget : selon le texte, les femmes ayant obtenu des trimestres cotisés supplémentaires grâce à leurs enfants pourraient les utiliser pour partir en retraite avant l'âge légal dans le cadre du dispositif carrières longues, dans la limite de deux trimestres.

Par ailleurs, le salaire de référence pour le calcul des pensions serait calculé sur 24 années (et non 25) pour les femmes ayant eu un enfant, et 23 années pour les femmes ayant eu deux enfants et plus.

Congé de naissance

Le PLFSS prévoit de valider la création d'un nouveau congé de naissance indemnisé par la Sécurité sociale, qui s'ajouterait aux congés maternité et paternité. Chaque parent pourrait prendre un ou deux mois supplémentaires, simultanément ou en alternance. Le montant de l'indemnisation serait précisé par décret. Le congé parental serait maintenu.

Selon le texte, le nouveau congé doit être financé par le report à 18 ans de la hausse des allocation familiales aujourd'hui en vigueur à partir de 14 ans.

Grippe

Le texte propose enfin la création d'une base légale pour pouvoir imposer la vaccination obligatoire contre la grippe aux résidents d'Ehpad et à certains professionnels de santé, si la Haute autorité de santé le recommande.