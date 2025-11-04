TikTok : le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire sur les effets psychologiques du réseau social

TikTok est visé par une enquête à la suite d'un signalement du député Arthur Delaporte (PS), dénonçant notamment l'algorithme du géant chinois «susceptible de pousser les plus vulnérables vers le suicide».

La promotion du suicide au centre de l'algorithme TikTok ? Le parquet de Paris a ouvert ce mardi une enquête préliminaire sur l’algorithme de la plate-forme chinoise à la suite du signalement par une commission d’enquête parlementaire des effets psychologiques de l’application sur les mineurs, a annoncé, la procureure de Paris, Laure Beccuau.

🔵 Saisi le 11 septembre 2025 par un député des dysfonctionnements constatés par la commission d'enquête sur les effets psychologiques de #TikTok, le @parquetdeParis a ouvert une enquête préliminaire.

Retrouvez notre communiqué de presse ⤵️ pic.twitter.com/etyKJcJG37 — Parquet de Paris (@parquetdeParis) November 4, 2025

Les investigations portent sur plusieurs infractions. Dans le collimateur des enquêteurs notamment : la «propagande en faveur de produit, objet ou méthode préconisés comme moyens de se donner la mort», délit faisant encourir la peine de trois ans d'emprisonnement et une amende de 45.000 euros, selon un communiqué de la procureure. Également, la «fourniture de plate-forme en ligne pour permettre une transaction illicite en bande organisée».

Une plate-forme «facile d'accès pour les mineurs»

Le député socialiste Arthur Delaporte, président de la commission d’enquête parlementaire, avait dénoncé la «facilité d’accès» des «mineurs» à l’algorithme de TikTok, «susceptible de pousser» les plus «vulnérables vers le suicide».

En septembre, la commission préconisait d’interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et un «couvre-feu numérique» pour les 15-18 ans pour tenter d’endiguer un «piège algorithmique» dangereux pour les plus jeunes.

L'enquête a été confiée à la Brigade de lutte contre la cybercriminalité (BL2C) de la préfecture de police de Paris.