Vagues-submersion : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune vagues-submersion pour la journée de mercredi. La pointe bretonne est concernée.

Globalement protégée des perturbations par les hautes pressions, la France n'échappe toutefois pas aux quelques pluies apparues en marge d'une perturbation sur le proche Atlantique. Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune vagues-submersion pour la journée du mercredi 5 novembre.

Il s'agit du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique, de la Vendée et de la Charente-Maritime. Sur la pointe bretonne le ciel sera nuageux en raison d'un front qui reste bloqué sur le Finistère.

©Météo France

A la pluie viendra s'ajouter un vent de sud-ouest renforcé dans la nuit de mardi à mercredi et dont les rafales pourront atteindre 80 à 90 km/h.

Sachant que les submersions marines peuvent provoquer des inondations sévères et rapides du littoral, il est recommandé de s'éloigner des côtes en cas d'alerte.