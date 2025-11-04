«Vent qui rend fou» : voici les départements qui seront les plus concernés par cet épisode météorologique

L'autan va souffler sur une partie du pays mercredi et jeudi, d'après les prévisions de Météo-France. Imprévisible et irrégulier, il est parfois surnommé «le vent qui rend fou».

Vent de sud-est turbulent, l'autan va souffler sur une partie du pays, ces mercredi 5 et jeudi 6 novembre. Météo-France annonce des rafales pouvant atteindre les 100-110 km/h sur les points exposés, principalement au pied des Pyrénées.

Les départements de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, des Pyrénées-Orientales et du Tarn ont été placé en vigilance jaune vents violents pour la journée de mercredi.

D'après Météo-France, le vent d'autan soufflera «fort» ce jour-là, entre 70 et 90 km/h en journée, voire 100 km/h sur les hauteurs du Tarn. Renforcées dans la soirée, les rafales pourront atteindre 100 à 110 km/h du Lauragais au sud de l'Aveyron.

Insomnies, irritabilité et maux de tête

Venu du sud, il est responsable de la douceur des températures. Dans le sud-ouest, où souffle le vent d'autan, le mercure pourrait dépassé les 25°C en ce début du mois de novembre.

D'après Météo-France, il est le «prolongement du vent marin soufflant sur les côtes du Languedoc-Roussillon». Il est dû à un «effet de contournement» des Pyrénées par l'est, associé à «la canalisation par les vallées bien orientées», à savoir le seuil du Lauragais-Garonne ainsi que les vallées de l'Agout et du Tarn.

D'abord humide en raison de ses origines méditerranéennes, ce vent ne devient l'autan qu'après s'être asséché «par effet de foehn». Ce phénomène météorologique est créé par la rencontre entre un vent dominant et une chaîne montagneuse, ici «les versants nord des Corbières et de la Montagne Noire».

Il existe un autan blanc et un autan noir. Ces mercredi et jeudi, c'est le deuxième qui doit entrer en scène. Ce vent chaud est bien souvent annonciateur de pluie, voire d'orages.

En raison de son caractère imprévisible et irrégulier, l'autan est parfois surnommé «le vent qui rend fou». Il est accusé de causer divers troubles comme des insomnies, de l'irritabilité ou encore des maux de tête. Ce phénomène serait lié à la pression atmosphérique mais aussi à l'ionisation de l'air qui se produisent avec le vent d'autan et pourraient avoir des conséquences physiologiques.