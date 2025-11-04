Vents violents : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Pour la journée du mercredi 5 novembre, Météo-France a placé huit départements de l'Hexagone en vigilance jaune pour vents violents.

De fortes rafales sont attendues. Huit départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France pour des risques de vents violents au cours de la journée de ce mercredi 5 novembre.

Sont concernés : l’Aveyron, la Haute-Garonne, la Loire, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône ainsi que le Tarn.

© Météo-France

Selon Météo-France, cette alerte sera effective tout au long de la journée de mercredi.

L'agence météorologique a également placé quatre départements pour un risque de crues. Cinq sont aussi concernés par une vigilance concernant les vagues-submersions.