«Violences anti-flics : le règne de l’impunité» : CNEWS diffuse un grand reportage ce jeudi

L'émission 100% politique présentée par Gauthier Le Bret sera consacrée, ce jeudi 6 novembre à 21h, à la diffusion d'un grand reportage inédit intitulé «Violences anti-flics : le règne de l'impunité».

Un document inédit. Que ce soit lors de la victoire du PSG en finale de Ligue des Champions ou à l'occasion du mouvement populaire du 18 septembre dernier, les gardiens de la paix font fréquemment face à des perturbateurs qui peuvent mettent leur intégrité physique en danger. Dans ce contexte, CNEWS propose, ce jeudi 6 novembre à 21h, le reportage exclusif : «Violences anti-flics : le règne de l'impunité».

Alors que les Français se disent à 87% en faveur d'une justice plus ferme à l'encontre des individus auteurs de violences contre les policiers, comme le montre un sondage CSA de juin dernier, les dérapages populaires à l'encontre des forces de l'ordre ne cessent de se multiplier. Pour comprendre qui en veut à la police Française, d’où vient cette haine qui ne semble plus avoir aucune limite ou encore quelles solutions existent pour y mettre fin, CNEWS a mené l'enquête.

Violences policières : quelle responsabilité pour la politique française ?

Ce reportage, au cœur des autorités françaises, montre à quel point le métier de policier implique une prise de risque quotidienne. Cette enquête met notamment en lumière les comportements intolérables à l'encontre des gardiens de la paix et explique comment ceux-ci se sont démocratisés et comment les auteurs de ces actes agissent en toute impunité.

Ce documentaire démontre également les raisons pour lesquelles certaines attaques politiques reçues par ce corps de métier influent sur sa popularité dans la société, notamment auprès des citoyens français les plus jeunes. Pour prendre la mesure de cette évolution délétère des mentalités en France, les caméras de CNEWS se sont rendues au Maroc ou encore aux Etats-Unis, où les forces de l'ordre bénéficient d'une protection nationale bien différente.

«Violences anti-flics : le règne de l'impunité», à retrouver ce jeudi 6 novembre à 21h dans 100% politique sur CNEWS.