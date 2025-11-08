Budget de la Sécu : l'Assemblée nationale adopte le second volet relatif aux «recettes»

L’Assemblée nationale a voté ce samedi la partie «recettes» du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Les députés vont désormais entamer l’examen de la troisième partie du texte, contenant notamment la suspension de la réforme des retraites.

Après plusieurs jours de débats, l’Assemblée nationale a voté ce samedi par 176 contre 161 le second volet du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), concernant les «recettes».

Ce vendredi, le gouvernement avait appelé les parlementaires à voter «ce week-end» la partie recettes du texte, afin de pouvoir passer dans la foulée à la partie «dépenses», qui contient notamment la suspension de la réforme des retraites. Bien que jugé imparfait, plusieurs groupes politiques se sont abstenus ou ont refusé de voter contre ce second volet, afin de débattre de cette suspension. Son vote pourrait avoir lieu mercredi prochain à l’Assemblée.

En effet, si cette seconde partie du PLFSS avait été rejetée, les débats se seraient arrêtés au Palais Bourbon. Le texte aurait alors été transmis au Sénat, en repartant de la copie initiale du gouvernement.

Que prévoit le texte ?

Dans l’Hémicycle, les élus ont fortement modifié le texte présenté par l’exécutif, qui avait déjà été rejeté en commission des Finances. Dans la soirée de mercredi, les députés socialistes avaient obtenu l’adoption de la hausse de la CSG sur les revenus du capital, destinée à financer la suspension de la réforme des retraites.

Après le rejet la semaine dernière des propositions de la gauche de taxer les hauts patrimoines, dont la taxe Zucman, les socialistes pressaient depuis plusieurs jours l'exécutif de soutenir leurs propositions de nouvelles recettes. Pour rappel, la CSG, pour «contribution sociale généralisée», est un prélèvement social permettant de contribuer au financement de la protection sociale. La mesure socialiste vise à monter de 9,2% à 10,6% le taux d'une fraction de la CSG, qui porte notamment sur certains revenus de l'immobilier, d'épargne et de placements.

Les parlementaires ont également rejeté l’instauration d’une taxe exceptionnelle de 2,25% sur les contrats des complémentaires santé, censée rapporter 1,1 milliards d’euros.

Au cours de l’examen de ce PLFSS, l’Assemblée a aussi rejeté la taxe de 8 % sur les titres-restaurant, chèques-vacances, ou encore les chèques-cadeaux. Une mesure qui, pour des élus de tous bords, aurait touché le pouvoir d’achat des Français.

Par surprise, les députés ont supprimé la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Un vote inattendu qui représente une perte de recettes de 5,4 milliards d’euros à l’État. La suppression de l’exonération des cotisations sociales salariales sur la rémunération des apprentis, proposée par le gouvernement, a aussi été rejetée.

Plusieurs amendements ont également été adoptés lors de ces débats. Ce vendredi, une disposition visant à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-score sur les emballages des aliments a été approuvée. Ce samedi, les élus Horizons ont proposé la création d’une participation minimale pour les ressortissants étrangers non-européens bénéficiant de la protection universelle maladie (PUMa).