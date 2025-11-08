Budget de la Sécu : pourquoi les retraités américains ont-ils été visés par les députés ce samedi ?

L’Assemblée nationale a adopté ce samedi la création d’une participation minimale pour les ressortissants étrangers non-européens bénéficiant de la protection universelle maladie (PUMa). Une mesure visant ouvertement les retraités américains installés en France.

L’examen du projet de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) se poursuit à l'Assemblée nationale. Ce samedi, les députés ont adopté la création d’une participation minimale pour les ressortissants étrangers non-européens bénéficiant de la protection universelle maladie.

Concrètement, l’amendement déposé par le député Horizons François Gernigon entend mettre en place une cotisation obligatoire pour les ressortissants titulaires d’un visa long séjour «visiteur», conditionnant l’ouverture et le maintien de leur droit, dans le cadre de la Protection universelle maladie (PUMa). Pour en bénéficier, les ayants droits doivent prouver qu’ils disposent de ressources minimums, mais aussi d’une assurance santé privée couvrant leur frais à hauteur de 30.000 euros.

Cette mesure, adoptée par 176 voix contre 79, vise principalement les retraités américains. «Aujourd'hui, des ressortissants étrangers titulaires d'un visa long séjour visiteur peuvent s'installer en France, accéder à la protection sociale universelle maladie après trois mois de résidence, sans verser aucune cotisation, sans payer d'impôts, sans participer au financement du système», a déploré l’élu depuis la tribune. «Certaines agences, notamment américaines, en font même un argument commercial en vendant des installations à des retraités sur la promesse d'un accès gratuit à la Sécurité sociale française», a-t-il ajouté.

Un système attractif

La France est de plus en plus plébiscitée par les retraités américains, surtout pour l’accès aux soins. En effet, beaucoup d’entre eux bénéficient d’une prise en charge souvent impossible à obtenir aux Etats-Unis. Une opportunité qui s’appuie sur une convention signée en 1995 entre Paris et Washington qui exonère les retraités d’impôts sur le revenu en France.

Alors que la gauche a fermement rejeté cet amendement, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin s’en est remise à la «sagesse» de l’Assemblée, en ne se prononçant ni pour, ni contre cette mesure. Cette dernière a cependant fait savoir que le gouvernement avait bien «prévu de réviser ces conventions» pour que la participation votée par les députés y soit inscrite.