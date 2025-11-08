Prisons : Gérald Darmanin annonce des travaux «majeurs et rapides» dans ces six maisons d'arrêt pour remettre «l’ordre républicain»

Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a annoncé le déblocage de 29 millions d’euros pour engager des travaux «majeurs et rapides» dans six prisons françaises afin d’y remettre «l’ordre républicain».

Alors que la question de la sécurité et de l’ordre dans les prisons est au coeur de l’actualité avec notamment l’ouverture d’une enquête par le parquet antiterroriste quelques jours après la découverte d’une clé USB dans la cellule de Salah Abdeslam, Gérald Darmanin a annoncé des investissements massifs pour des travaux d’envergure dans six prisons françaises, et un renforcement de la lutte contre les objets interdits dans plusieurs autres.

Dans un texte publié sur ses réseaux sociaux, le ministre de la Justice a rappelé son action pour «changer profondément les prisons françaises», en citant notamment la «multiplication et renforcement des fouilles», le «respect des victimes et de la société par l’interdiction des activités provocantes en prisons et quartiers de haute sécurité», ou encore les «hygiaphones aux parloirs pour les détenus les plus dangereux».

Arrivé le 24 décembre dernier au ministère de la Justice, j’ai décidé de changer profondément l’action de l’Etat dans les prisons françaises. Multiplication et renforcement des fouilles, respect des victimes et de la société par l’interdiction des activités provocantes en… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 8, 2025

«29 millions d'euros d'ici à la fin de l'année»

Gérald Darmanin a ensuite annoncé le déblocage d’un investissement «exceptionnel» de 29 millions d’euros par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, pour engager d’ici à la fin de l’année des travaux «majeurs et rapides» afin de remettre «l’ordre républicain» dans six maisons d’arrêt : Arras, Dijon, Rennes, Toulouse-Seysses, Toulon et Paris la Santé, où est actuellement emprisonné Nicolas Sarkozy.

Le garde des Sceaux a également annoncé que d’autres établissements dont Nanterre, Douai, Lyon-Corbas, Valence et Aix-en-Provence, vont connaître une «profonde modification de la lutte contre les objets interdits». Il a enfin rappelé que les premiers détenus seront transférés cette semaine dans la nouvelle prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe et que la deuxième serait mise en place dans six mois.