Retraite : voici l’écart des pensions entre les hommes et les femmes

Une récente étude a démontré qu'un écart conséquent se creusait entre les pensions de retraite des hommes et des femmes. En raison de leurs carrières plus courtes et plus fragmentées, ces dernières seraient lourdement pénalisées par le système de retraite français.

Les femmes, premières victimes du système de retraite ? L'Observatoire de l'émancipation économique des femmes a publié une note le mois dernier, dans laquelle il mettait en lumière les inégalités que présentait le système de retraite. En effet, l'institut a démontré que les hommes à la retraite touchent en moyenne une pension supérieure de 62% à celle des femmes retraitées. Un écart qui soulève à la fois des inégalités au niveau des carrières, mais également au niveau des salaires.

Cette différence dans les pensions perçues s'explique avant tout par le déroulé de la carrière. Les femmes sont, en effet, bien plus pénalisées, par des grossesses ou par des obligations familiales, subissant parfois un déficit de perspectives professionnelles. Certaines sont même forcées de travailler à temps partiel.

«La manière dont sont calculés les droits à la retraite est favorable aux travailleurs effectuant des carrières longues et ininterrompues», explique l'Observatoire dans sa note. Le système pénalise donc automatiquement les carrières courtes et hachées, et les temps partiels donnent lieu à des cotisations retraites partielles également.

La Fondation des Femmes a publié un communiqué sur son site web, dans lequel elle déplore : «Le système d'assurance retraite français (...) ne se contente pas de reproduire et de révéler ces inégalités salariales et de carrière, il les amplifie».

Des retraites modestes, voire précaires

L'Observatoire dénonce également le fait que «près de 75 % des retraités modestes (ceux percevant moins de 1.000 euros par mois), sont des femmes». En effet, les femmes sont plus nombreuses à attendre 67 ans pour partir à la retraite, afin d'éviter la décote, elles attendent en moyenne 8 mois de plus que les hommes avant de partir.

Toutefois, il existe des mécanismes correcteurs, ainsi que des compensations qui peuvent venir en aide aux femmes dont la retraite serait trop précaire, dont les droits familiaux ou encore les pensions de réversion.

Cependant, même à la retraite, les femmes continuent de fournir un important travail invisibilisé et gratuit, notamment dans la garde d'enfants et de petits-enfants, l'aide aux personnes âgées, à un proche dépendant, ou encore dans l'engagement associatif. «Repenser les retraites, c'est reconnaître enfin que la société tient debout grâce au travail invisible des femmes», a déclaré Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes.