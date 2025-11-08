Saône-et-Loire : une église profanée, deux statues brisées

À Montcenis (Saône-et-Loire), l’église Notre-Dame de l’Assomption, la plus ancienne de la région du Creusot, a été vandalisée le mercredi 5 novembre. Deux statues ont été volontairement brisées.

Une nouvelle église profanée. Les statues de Sainte Thérèse de Lisieux et du Sacré-Cœur de Jésus présentes au sein de l’église Notre-Dame de l’Assomption à Montcenis (Saône-et-Loire) ont été «délibérément et violemment jetées à terre et détruites» mercredi 5 novembre.

Selon un communiqué conjoint du maire de la commune, Thierry Buisson, et du Père Godefroy de Suremain, responsable de la paroisse Saint-François d’Assise, les dégâts sont irréparables.

«Nous voulons redire ensemble, commune et paroisse, notre profonde tristesse et colère devant cet acte incompréhensible et insensé. S’en prendre à un lieu de prière, c’est blesser non seulement un patrimoine qui appartient à tous mais également la foi chrétienne de ceux qui se retrouvent dans cette église pour prier», peut-on lire.

«Que ce soit un acte de jeunes désœuvrés, de personnes déséquilibrées ou de qui que ce soit; jamais nous ne pourrons minimiser les conséquences de tels actes : des personnes ont été blessées dans leur foi et dans leur histoire», ont-ils ajouté, précisant qu'ils «prieront tout spécialement au cours de la messe paroissiale de dimanche 9 novembre prochain pour tous ceux dans le monde qui ne peuvent vivre leur foi librement et en paix».

🚨⛪ ALERTE | À Montcenis, en Saône-et-Loire, l’église Notre-Dame de l’Assomption a été PROFANÉE.



Les statues de sainte Thérèse de Lisieux et du Sacré-Cœur de Jésus, présentes dans l'édifice, ont été VOLONTAIREMENT RENVERSÉES ET BRISÉES.



Une VIDÉO DE SURVEILLANCE remise à la… pic.twitter.com/4A5rhekunY — L'Écho Chrétien (@lechochretien) November 7, 2025

Une hausse de 13 % des actes anti-chrétiens en France

Une vidéo, montrant un individu entrant et sortant de l'édifice en courant, a notamment été remise aux forces de l'ordre du Creusot, qui ont ouvert une enquête et procédé à différents relevés.

Les incidents contre les chrétiens et leurs lieux de culte ont nettement augmenté, avec 322 actes anti-chrétiens recensés sur le territoire durant les cinq premiers mois de l'année, soit 13 % de plus par rapport à la même période en 2024.