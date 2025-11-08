«Tartuffes», «Infâme», «accord de la honte»... Les oppositions vent debout après l'adoption de la partie recettes du budget de la Sécu

L’Assemblée nationale a adopté ce samedi 8 novembre la partie «recettes» du projet de loi de finances de la Sécurité sociale. De quoi provoquer l’ire des oppositions tandis que le socle commun s’est félicité de pouvoir continuer les débats au Parlement.

Les députés ont tranché. L’Assemblée nationale a adopté ce samedi par 176 contre 161 voix le volet «recettes» du projet de loi de finances de la sécurité sociale 2026. Cette adoption, qui permet la continuité des débats sur la partie «dépenses» du texte au Parlement, a été saluée par le socle commun allié au Parti socialiste et dénoncée par la France insoumise et le Rassemblement national.

«Les Français seront taxés de 3 milliards d’euros sur leur épargne pour financer l’accord de la honte avec les socialistes. Le RN a fait barrage pendant que les LR se sont abstenus comme d’habitude !», a ainsi déploré le député (RN) de la Somme, Jean-Philippe Tanguy. Un post repartagé par la cheffe de file du Rassemblement national, Marine Le Pen.

Les Français seront taxés de 3 milliards d’euros sur leur épargne pour financer l’accord de la honte avec les socialistes.



Le RN a fait barrage pendant que les LR se sont abstenus comme d’habitude ! pic.twitter.com/3eQgKJRy0N — Jean-Philippe Tanguy Ⓜ️ (@JphTanguy) November 8, 2025

«Le PS fait adopter l'infâme partie recettes du projet de loi de Lecornu sur la Sécu. Il obtient le soutien des Verts et du PCF. Pensez-y : tous ces députés ont été élus sur un programme promettant le contraire. Seule LFI a mené le combat à gauche et tenu parole en votant contre le budget de Lecornu», a de son côté martelé Jean-Luc Mélenchon.

Le PS fait adopter l'infâme partie recettes du projet de loi de Lecornu sur la Sécu. Il obtient le soutien des Verts et du PCF.



Pensez-y : tous ces députés ont été élus sur un programme promettant le contraire. Seule LFI a mené le combat à gauche et tenu parole en votant contre… https://t.co/q4tlC2ZO7S — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 8, 2025

«Tartuffes. Ahurissante lâcheté des députés LR de Laurent Wauquiez qui prétendent lutter contre l'augmentation de la CSG mais s'abstiennent lors du vote sur la partie recettes du budget de la Sécurité sociale. Consternant», a pour sa part réagi Éric Ciotti, le président de l’Union des droites pour la République (UDR).

Tartuffes.



Ahurissante lâcheté des députés LR de Laurent Wauquiez qui prétendent lutter contre l'augmentation de la CSG mais s'abstiennent lors du vote sur la partie recettes du budget de la Sécurité sociale.

Consternant. — Eric Ciotti (@eciotti) November 8, 2025

Le socle commun et le PS saluent l'adoption du budget

«Le gouvernement prend acte que les recettes de la sécurité sociale ont été votées cet après-midi sans l’usage du 49.3. Ce vote est une étape, les discussions parlementaires continuent. Plus que jamais, le gouvernement se tient à disposition des députés et sénateurs pour la suite des débats», a réagi le Premier ministre, Sébastien Lecornu.

Le gouvernement prend acte que les recettes de la sécurité sociale ont été votées cet après-midi par l’Assemblée nationale sans l’usage du 49.3.



Ce vote est une étape, les discussions parlementaires continuent.



Plus que jamais, le gouvernement se tient à disposition des… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) November 8, 2025

«Excellente nouvelle ce soir pour notre démocratie ! Par ce vote sur la seconde partie du PLFSS, l’enjeu n’était ni de soutenir le Gouvernement ni d’approuver le budget de la Sécurité Sociale. Mais de permettre que le débat continue sur des sujets essentiels pour les Français : l’hôpital, les retraites, l’autonomie, le handicap, et notre protection sociale», a abondé la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin.

Excellente nouvelle ce soir pour notre démocratie !



Les députés viennent de décider de poursuivre le débat. Par ce vote sur la seconde partie du PLFSS, l’enjeu n’était ni de soutenir le Gouvernement ni d’approuver le budget de la Sécurité Sociale. Mais de permettre que le débat… pic.twitter.com/oqqmsf33rI — Amélie de Montchalin (@AdeMontchalin) November 8, 2025

Même réaction du côté du Parti socialiste, où le Premier secrétaire, Olivier Faure, s'est félicité de l'adoption du texte. «Avec l’adoption de la partie recettes, les débats vont pouvoir avancer. Dans les prochains jours, nous continuerons à défendre la justice, point par point et à tout faire pour retirer les horreurs présentes dans la 2e partie du texte : gel des pensions, des prestations sociales, doublement des franchises médicales».