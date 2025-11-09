Cergy : une mère et ses trois fils mis en examen après la mort du père, retrouvé ligoté et bâillonné

Après le décès d'un sexagénaire, retrouvé ligoté et bâillonné au domicile familial jeudi dernier, sa femme et ses trois enfants majeurs ont été mis en examen ce dimanche 9 novembre.

La piste de la vengeance familiale se dessine. Une femme de 52 ans et ses trois enfants, âgés de 22 à 25 ans, ont été mis en examen ce dimanche 9 novembre après le décès du père de famille, qui avait été retrouvé ligoté et bâillonné jeudi dernier, à Cergy (Val-d'Oise), a indiqué le parquet de Pontoise.

Ils sont poursuivis pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis en réunion, selon les précisions du représentant du ministère public.

Appelé le jeudi vers 22h10 afin d'intervenir au sein d’une famille, le SAMU a découvert sur place un homme de 61 ans, d'origine chinoise, ligoté et bâillonné, en arrêt cardio-respiratoire. En dépit des soins prodigués sur place, son décès était constaté à 22h47

Quelques minutes plus tard, son épouse chinoise, leurs deux fils et de leur fille, tous présents au domicile familial, ont été placées en garde à vue. La mère et un des garçons ont ensuite été placés en détention provisoire, a précisé à l'AFP le procureur adjoint, Luc Pelerin.

Un drame «sur fond d'alcool et de violences conjugales»

La victime, décrite comme violente par ses proches, aurait été ligotée et bâillonnée avec du ruban adhésif après une altercation. La famille, constatant qu'il ne respirait plus, aurait tenté en vain de le ranimer, a indiqué une source policière à l'AFP.

D'après une autre source policière, le drame se serait déroulé «sur fond d'alcool et de violences conjugales» et «les enfants, pour le calmer, l'auraient attaché» ne sachant «comment gérer sa violence», mais cette piste «reste à éclaircir».

Le parquet a indiqué ce dimanche qu'une autopsie permettra de déterminer les causes exactes du décès, sans révéler les pistes suivies par les forces de l'ordre.

L'enquête a été confiée à la division de la criminalité territoriale de la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN 95).