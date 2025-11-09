«C'est une horreur, jetez-le» : cet accessoire de cuisine ne devrait surtout pas être utilisé, selon un microbiologiste

Les microbiologistes alertent sur les dangers de l'utilisation du film plastique alimentaire. Composé de molécules qui peuvent être toxiques pour l'homme, voici les outils et ustensiles qui peuvent le remplacer afin de conserver au mieux ses aliments sainement.

Cet accessoire de cuisine pourrait être toxique. Le microbiologiste Christophe Mercier-Thellier a mis en garde contre les potentiels dangers que peut présenter le film plastique lorsqu'il est au contact de certains aliments. «Le film alimentaire, ça devrait être interdit, c'est du PVC. C'est une horreur», a-t-il lancé au micro de Faustine Bollaert, dans l'émission «Un jour, une vie». «Si vous le mettez au contact d'une béchamel, ou d'une vinaigrette, le gras extrait du film des phtalates, qui sont des perturbateurs endocriniens puissants», poursuit-il.

Ce faisant, le spécialiste conseille de prioriser l'emploi de boîtes en verre pour conserver ses aliments au frigo. Il accable un peu moins le papier aluminium, mais recommande toutefois de ne pas le chauffer. «L'alu, c'est très bien à froid, mais le film alimentaire, c'est très bien jamais. Le pire, c'est vraiment le film alimentaire, jetez-le».

L'art de bien conserver les aliments

Afin d'optimiser la longévité des aliments, il est important de savoir comment les conserver. Pour rappel, chaque produit se range en fonction de la température à laquelle il doit être conservé. Ainsi, on mettra les produits frais au réfrigérateur, incluant la viande, le poisson, les produits laitiers ou encore la salade. Les placards seront pour leur part dédiés aux conserves, aux sucreries emballées, ou même aux féculents et au riz, et le congélateur lui, sert à la conservation sur le long terme.

Le meilleur allié pour une conservation saine et relativement durable reste le tupperware. Solide et réutilisable, il préserve la fraîcheur des aliments, conserve les saveurs et prévient des bactéries. Pensez toutefois à ne pas consommer des plats ou comestibles trop longtemps après les avoir cuisinés, car un tupperware n'immunise pas contre de la fermentation éternellement.