Colombey-les-Deux-Églises : une commémoration pour les 55 ans de la mort de Charles de Gaulle ce dimanche

Disparu le 9 novembre 1970, Charles de Gaulle sera à l'honneur ce dimanche à Colombey-les-Deux-Églises à l'occasion de la commémoration des 55 ans de sa mort.

Un jour spécial. Comme tous les ans, lorsque le 9 novembre approche, la ville de Colombey-les-Deux-Églises se prépare pour une journée spéciale afin de commémorer la mort de Charles de Gaulle. Ce dimanche, c'est le 55e anniversaire de la mort du Général, disparu en 1970. Pour lui rendre hommage, une cérémonie a été organisée à Colombey-les-Deux-Églises ce dimanche.

Tout d'abord, un temps mémoriel sera mis en place à 15h30 avec la tenue d'une conférence au Mémorial Charles-de-Gaulle. La suite de la commémoration se poursuivra à 17h45 par l’office religieux, célébré par l’abbé Auvigne accompagné de la chorale Ensemble Crescendo, puis par un dépôt de gerbe sur la tombe du Général. A l’issue de la cérémonie, un repas sera servi à la Table du Général, rapporte JHM.

Des personnalités politiques devraient se rendre sur place pour l'occasion. Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout la France à la présidentielle, a notamment annoncé sa venue.

100.000 visiteurs par an au Mémorial

La ville de Colombey-les-Deux-Églises est marquée par l'empreinte laissée par Charles de Gaulle. Pour rappel, après sa démission du pouvoir en 1969, le Général s'est retiré à Colombey, se concentrant sur l'écriture de ses Mémoires.

À sa mort, conformément à son testament, de Gaulle ne reçoit pas de funérailles nationale. A Colombey-les-Deux-Eglises, sa dépouille est transportée sur un engin blindé dans la petite église, en présence de sa famille, des Compagnons de la Libération et des habitants de son village. Il est enterré au cimetière auprès de sa fille Anne, avec une simple inscription sur sa tombe, «Charles de Gaulle 1890-1970».

Colombey-les-Deux-Églises propose des visites du Mémorial Charles de Gaulle tout au long de l'année : «Avec 100 000 visiteurs par an, le Mémorial Charles de Gaulle est une vraie réussite depuis son inauguration en octobre 2008», explique la mairie de la ville.