Donations familiales pour acheter un logement dans l’ancien : ce qui pourrait changer

Un amendement au budget 2026 pourrait faciliter l’accès à la propriété pour les primo-accédants. Les députés ont adopté un amendement concernant les donations familiales. Un coup de pouce à certaines conditions, et soumise à l'adoption définitive du budget 2026.

Une exonération d'impôts pour les logements anciens ? Les députés ont adopté en séance publique, le 3 novembre, un amendement au projet de budget 2026 visant à modifier l’actuelle exonération des donations familiales aux primo-accédants qui achètent un logement ancien.

Cet avantage fiscal est pour le moment réservé aux acquisitions dans le neuf et à l'ancien, mais sous conditions de travaux de rénovation énergétique. Dans cet amendement concernant l'ancien, la condition des travaux disparaît.

Le texte a été porté par Guillaume Kasbarian, député Ensemble pour la République et ancien ministre du Logement, entrera en vigueur uniquement si le Sénat le valide et si le budget 2026 est définitivement adopté, ce qui est loin d'être assuré à l'heure actuelle.

✅ Victoire !

Avec notre amendement, chaque grand-parent ou arrière-grand-parent pourra donner jusqu’à 100.000€ exonérés à son petit-enfant pour acheter ou rénover sa résidence principale.



Une mesure utile pour faciliter l’accès à la propriété privée des jeunes 🇫🇷 pic.twitter.com/PSMWRfSAb1 — Guillaume Kasbarian (@guillaumekasba) November 3, 2025

Un dispositif temporaire et plafonné

En cas de promulgation au Journal officiel de cet amendement, entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2027, les donations en numéraire réalisées entre parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, ou arrière-grands-parents et arrière-petits-enfants pourront permettre au donataire de bénéficier plus simplement d’un abattement fiscal si cette donation finance l'acquisition ou la construction de la résidence principale du donataire.

Une limite de 300.000 euros au total exonérés d'impôts pour le donataire est prévue par ce texte législatif. Pour permettre cette exonération au donataire, l’acquéreur devra conserver son logement pendant au moins cinq ans, à compter de la date d'acquisition ou de la date d'achèvement des travaux.

«C’est surtout une très bonne nouvelle pour les primo-accédants puisque c’est à cette à cette catégorie d’acquéreurs que cette possibilité sera réservée. S’ils augmentent leur apport personnel, ce qui pourra être le cas avec cette donation, et bien par définition, leur quotité d’emprunt va baisser et donc ils vont revenir dans des mensualités compatibles avec leurs revenus», analyse Charles Marinakis, président de Century 21, auprès de BFM Business.