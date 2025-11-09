Face à la polémique, le Collège de France annule un colloque sur la Palestine co-organisé avec un institut financé par le Qatar

Le Collège de France a annoncé ce dimanche l’annulation d’un colloque sur la Palestine, prévu du jeudi 13 au vendredi 14 novembre, co-organisé avec un institut financé par le Qatar et soupçonné d’être une «foire antisioniste».

Intitulé «La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines», et co-organisé par l'historien Henry Laurens et le Centre arabe de recherches et d’études politiques de Paris (Carep), le colloque sur la Palestine prévu de jeudi à vendredi au Collège de France à Paris a été annulé, a annoncé l’un de ses administrateurs. Une décision qui serait liée à «la polémique entourant la tenue de l'événement».

«L’administrateur du Collège de France se voit dans l'obligation en tant que chef d’établissement, responsable de la sécurité des biens et des personnes ainsi que de la sérénité des événements tenus dans l'enceinte du Collège de France, d’annuler la manifestation», a-t-il indiqué dans un communiqué publié sur son site internet.

Le Collège de France «ne prône, ni n’encourage, ni ne soutient aucune forme de militantisme», a indiqué l'établissement qui assure de sa «stricte neutralité au regard des questions de nature politique ou idéologique».

«entre-soi propalestinien» et «liens avec le Qatar»

En cause : une plainte de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), qui a dénoncé une «foire antisioniste», et évoqué le «dévoiement d'une institution prestigieuse».

La présence d’universitaires et de personnalités telles que Dominique de Villepin et Francesca Albanese, rapporteure spéciale de l'ONU pour les Territoires palestiniens, a également été dénoncée. L'association a annoncé vendredi saisir le ministre de l'Enseignement supérieur.

Dans une réaction sur X, le ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste a qualifié cette annulation de «responsable». «Défendre la liberté académique, c’est défendre un débat libre, respectueux et pluriel. C’est le message que j’ai porté auprès de l’administrateur du Collège de France au cours des derniers jours», a-t-il affirmé.

Défendre la liberté académique, c’est défendre un débat libre, respectueux et pluriel. C’est le message que j’ai porté auprès de l’administrateur du Collège de France au cours des derniers jours. Le colloque « Palestine et Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines »,… pic.twitter.com/j2WcaSmIOw — Philippe Baptiste (@PhBaptiste) November 9, 2025

Qualifié par plusieurs personnalités d'«événement propalestinien» ou encore d’«entre-soi propalestinien», le colloque a également vu sa co-organisation par le Carep - accusé d'entretenir des liens avec le Qatar - pointée du doigt.