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Incendie à Rillieux-la-Pape : «Ce n'est pas la police qui est à l'origine de ce qui s'est passé, mais bien des voyous», rappelle le maire, Alexandre Vincendet

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«J'aimerais tordre le cou des rumeurs complètement immondes qui sont propagées par certains. Ce n'est pas la police qui est à l'origine de ce qui s'est passé, ce sont bien des voyous», a rappelé Alexandre Vincendet, le maire de Rillieux-la-Pape (Rhône), où cinq appartements ont été incendiés, samedi 8 novembre, par un tir de mortier, en marge du tournage illégal d'un clip de rap. 

IncendieImmeubleRhône

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