Incendie à Rillieux-la-Pape : «Ce n'est pas la police qui est à l'origine de ce qui s'est passé, mais bien des voyous», rappelle le maire, Alexandre Vincendet

«J'aimerais tordre le cou des rumeurs complètement immondes qui sont propagées par certains. Ce n'est pas la police qui est à l'origine de ce qui s'est passé, ce sont bien des voyous», a rappelé Alexandre Vincendet, le maire de Rillieux-la-Pape (Rhône), où cinq appartements ont été incendiés, samedi 8 novembre, par un tir de mortier, en marge du tournage illégal d'un clip de rap.