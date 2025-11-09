Menace terroriste : «elle reste extrêmement importante et lourde», insiste la ministre des Armées Catherine Vautrin

Alors que la France s’apprête à commémorer les 10 ans des attentats du 13-Novembre 2015, la ministre des Armées Catherine Vautrin a indiqué ce dimanche que la menace terroriste sur le sol français restait «extrêmement importante».

«La vigilance de l’État est totale». Jeudi prochain, la France commémorera les 10 ans des attentats du 13-Novembre 2015. Lors de cette soirée, 130 personnes avaient été tuées et des centaines blessées lors d’attaques perpétrées à Paris et en région parisienne. Dix ans plus tard, le gouvernement reste très attentif quant à la menace terroriste. «Elle reste extrêmement importante, constante et lourde. Le suivi de cette menace reste une priorité», a déclaré Catherine Vautrin, la ministre des Armées, dans un entretien accordé à La Tribune Dimanche.

À l’occasion de sa prise de parole, celle qui a succédé à Sébastien Lecornu à l’hôtel de Brienne s’est préoccupée des «individus qui se radicalisent» en France, «parfois sous l’influence de groupes étrangers». Mais aussi de la menace «qui peut être importée, comme nous l’avons déjà tragiquement vécu».

Dans un entretien à l'AFP diffusé samedi, le procureur national antiterroriste Olivier Christen a, lui, affirmé que la menace jihadiste est «la plus importante à la fois dans son volume et dans le niveau de préparation des passages à l'acte» et «s'accroît» depuis trois ans.

Laurent Nuñez réclame une «vigilance accrue»

À l’approche des commémorations des attentats, le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez a appelé les préfets et responsables de la sécurité à «renforcer les mesures de vigilance». En raison de «la menace terroriste» qui «demeure à un niveau élevé sur notre territoire» et «dans un contexte de tensions intérieures et internationales», le locataire de Beauvau a demandé dans le télégramme, envoyé vendredi, une vigilance accrue, notamment autour des «salles de concert» et des «manifestations festives d'ampleur».

Ces lieux devront faire l'objet d'un «dispositif adapté et d'une attention particulière des forces de sécurité intérieure et des militaires» de l'opération Sentinelle, a ajouté le ministre. Laurent Nuñez a également mis l'accent sur «toute tentative d'ingérence étrangère qui pourrait chercher à tirer profit de l'organisation de ces commémorations».

Un attentat déjoué

Trois jeunes femmes ont été mises en examen et écrouées en octobre à Paris, suspectées d'avoir préparé un projet d'attentat jihadiste, a indiqué ce samedi le Parquet national antiterroriste. Le Pnat a précisé à l'AFP avoir ouvert le 10 octobre une information judiciaire pour association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes d’atteinte aux personnes.

Ces femmes sont toutes âgées d'environ 20 ans, et sont suspectées d'avoir discuté en ligne de projets d'actions violentes, évoquant des armes à feu et une ceinture explosive, et mentionnant comme potentielles cibles une salle de spectacle ou un bar de Paris.