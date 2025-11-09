Permis de conduire : voici comment en 3 clics vous pouvez désormais consulter votre solde de points

Quelques minutes après une énième infraction, le réflexe est souvent le même : combien reste-t-il de points sur notre précieux papier rose ? Bonne nouvelle, il existe une astuce pour le savoir.

Combien de points a-t-on sur notre permis ? Voilà une question que beaucoup de Français se posent et dont peu de réponses en ressortent. Un impérieux besoin de savoir où nous en sommes, quelques minutes après avoir pris une contravention pour un excès de vitesse.

Si depuis quelques mois France Identité permet de stocker son permis de conduire ou encore sa carte grise directement sur son smartphone, pour l'heure, l'application ne propose pas (encore) de nous renseigner sur le solde de nos points restants.

Une connexion, un numéro de permis et le tour est joué

Mais la démarche peut se faire très rapidement en seulement quelques clics. Pour se faire, vous devez vous rendre sur moncompte.permisdeconduire.gouv.fr. La première étape est quelque peu classique avec la création d'un compte ou une connexion via FranceConnect et l'un de ses accès tiers (Impots.gouv, l'Assurance maladie, l'identité numérique de La Poste).

Il vous est ensuite demandé de rentrer votre numéro de permis. Passé cette étape, le navigateur vous redirigera automatiquement sur la page de votre solde de points. Ne soyez pas surpris si votre infraction de la veille n'apparait pas encore. Un certain délai est nécessaire.

Sur cette même page, un onglet «Mes documents» permet de télécharger deux attestations : celle des Droits à conduire sécurisée et un relevé intégral du permis de conduire. La première «contient les informations relatives à l’existence et la validité des catégories du permis de conduire, ainsi que les aménagements et/ou restrictions pouvant s’y attacher». La seconde «toutes les informations liées à votre permis».

Attention, en cas de litige sur une infraction, si vous déclarez ne pas connaître le solde de vos points au moment où vous avez commis votre faute, il est théoriquement possible de savoir quand vous vous êtes rendus sur ce site internet.