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Salles de shoot : députés et gouvernement favorables au prolongement de l'expérimentation

L'adoption de l'amendement a bénéficié d'un avis favorable de la ministre de la Santé. [SEBASTIEN BOZON / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les députés se sont prononcés favorablement avec le soutien du gouvernement, à la prolongation jusqu'à fin 2027 de l'expérimentation des «haltes soins addictions», salles de consommation de drogues qui risquent à ce stade de fermer à la fin de l'année.

Une expérimentation efficace qui pourrait être prolongée. Créées en 2016 à titre expérimental à Paris et Strasbourg, les «haltes soins addictions», plus communément appelées «salles de shoot», pourraient être maintenues jusqu'à fin 2027, alors que leur expérimentation doit, pour l'heure, s'achever fin décembre.

Tard dans la soirée du samedi 8 novembre, l'Assemblée nationale a adopté un amendement transpartisan (Liot-PS-Ecologistes) au budget de la Sécurité sociale prévoyant de prolonger l'expérimentation jusqu'au 31 décembre 2027, et qui s'adresse aux usagers de drogues les plus éloignés du système de soins, leur permettant de consommer de la drogue de manière encadrée.

Une adoption de l'amendement qui a même bénéficié d'un avis favorable de la ministre de la Santé Stéphanie Rist. «D'un point de vue de santé publique, les évaluations montrent l'efficacité» de la mesure, a estimé la ministre, annonçant qu'un rapport gouvernemental attendu sur le sujet allait être transmis aux parlementaires.

Elle a ajouté que ces mêmes évaluations avaient soulevé plusieurs pistes d'améliorations concernant «la coordination entre acteurs», «les parcours de prise en charge», ou «la contribution» de ces salles «à la veille sanitaire», ce qui explique selon elle qu'elles restent pour le moment au stade de l'expérimentation.

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Plusieurs députés de gauche ont aussi appelé à étendre le dispositif aujourd'hui cantonné aux salles de Paris et Strasbourg.

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