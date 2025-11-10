«12 jours d’attente» : victime d’une triple fracture du tibia, une sexagénaire obligée d'attendre près de deux semaines avant d'être opérée

Fin septembre, une Bretonne de 69 ans a lourdement chuté à vélo alors qu'elle partait faire des courses avec son deux roues. Résultat : triple fracture du tibia et une attente interminable pour être opérée.

Une sortie à vélo dont elle ne gardera pas un bon souvenir. Alors en cure à la station thermale de Royat, près de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) fin septembre, Odile Jan, 69 ans, et son mari rentraient des courses à vélo quand un camping-car a manœuvré.

«Je l’ai contourné pour ne pas me le prendre en pleine figure. C’est alors que je suis tombée dans une douve. Le vélo est tombé sur ma jambe. Je n’ai pas perdu connaissance. Deux personnes m’ont assise dans un fauteuil. Mon mari a appelé le 15», raconte-t-elle à Actu Bretagne.

S'ensuit pour cette Bretonne une succession d'anomalies médicales. Alors qu'elle devait initialement être opérée à Clermont le lundi 29 septembre, la sexagénaire est finalement rapatriée trois jours plus tard jusqu'à son domicile à Plestan (Côtes-d'Armor), faute de chirurgiens disponibles.

une attente de douze jours

670 km plus tard, la voici donc à l’hôpital de Saint-Brieuc. Moment où elle a découvert qu'aucun dossier à son nom n'était ouvert. «Vendredi matin. Je devais me faire opérer. Comme à Clermont-Ferrand, une infirmière a débarqué avec un plateau-repas. Pas de chirurgien, pas de place… Le corps médical m’a informé que ce n’était pas possible avant la semaine suivante, sans me préciser un jour en particulier ! Je suis rentrée chez moi en ambulance. J’ai souffert le martyre tout le week-end. Les calmants administrés ne m’ont pas soulagée. Mardi matin, le chirurgien a appelé. Pas pour fixer une date mais pour nous demander les résultats du scanner qu’ils n’avaient pas gardés», confie cette ancienne aumônière de l’hôpital de Lamballe.

Douze jours plus tard, le vendredi 10 octobre, l’hôpital de Saint-Brieuc lui a annoncé qu’un créneau était libre ce jour. «Nous n’y croyions plus ! Au bloc, deux chirurgiens m’ont opérée. Ils ont posé deux plaques avec des vis. Je n’ai vu le chirurgien que le lundi. À ce moment-là, j’ai appris que mon ligament croisé était écourté», poursuit-elle.

L'hôpital se défend

«Aujourd’hui, je souffre encore et n’en dors pas la nuit» ajoute-t-elle, fustigeant l'état de l'hôpital public. «Nous sommes pris pour des clients et non plus pour des patients».

«Nous avons été sollicités par Madame Jan. Nous allons lui répondre directement. Sur le fond, le service de chirurgie ortho-traumato, qui compte huit praticiens, ne manquait pas de chirurgiens sur cette période mais a fait l’objet d’un afflux d’activité sur plusieurs jours. Il a fallu prioriser certaines interventions», a indiqué l’hôpital de Saint-Brieuc, contacté par la rédaction du Penthièvre.