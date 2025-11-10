Arrêt de travail : voici la durée maximum fixée par les députés

L'Assemblée nationale a approuvé ce dimanche la limitation de la durée des arrêts de travail, en fixant une période maximum d'un mois pour une première prescription et de deux mois pour un renouvellement.

Une nouvelle règle. Les députés ont approuvé tard ce dimanche une nouvelle limitation de la durée des arrêts de travail. Dorénavant, les salariés pourront être arrêtés au maximum un mois pour une première prescription et deux mois pour un renouvellement.

Les médecins pourront toutefois déroger au plafond prévu «au regard de la situation du patient» et en le justifiant sur leur prescription. Adoptée dans le cadre de l'examen en première lecture du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026, cette nouvelle modalité n'est pas celle que souhaitait appliquer le gouvernement.

En effet, ce dernier avait initialement voulu fixer cette limite par décret, à 15 jours pour un premier arrêt de travail prescrit par un médecin de ville et 30 jours à l'hôpital. C'est finalement un amendement socialiste qui aura permis d'étendre la durée.

Hausse des dépenses d'indemnités journalières

Pour justifier cette mesure, l'exécutif a mis sur la table la croissance des dépenses d'indemnités journalières, correspondant à plus de 10 milliards d'euros par an. «11 milliards (d'euros) de dépenses sur les arrêts maladie, c'est plus 6% par an depuis 5 ans», a explicité la ministre de la Santé Stéphanie Rist.

Selon un rapport annexé au projet de budget de la Sécu, la mesure aura «pour conséquence d'augmenter le nombre de consultations médicales». Stéphanie Rist s'était dite de son côté favorable à l'amendement PS, estimant que les durées d'arrêt d'un mois dans le cadre d'une première prescription et de deux mois pour une prolongation favorisaient «la simplification» du processus.

A noter qu'aucune durée maximale d'arrêt maladie n'est aujourd'hui prévue, bien que des recommandations existent pour certaines pathologies, avec des durées indicatives. Les assurés sont par ailleurs soumis à un plafond de 360 jours d'indemnités journalières sur trois ans.