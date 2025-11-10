Disparition de la navigatrice Marie Descoubes : ce que l’on sait

Partie du Maine, aux États-Unis, pour rallier Porto Rico à bord d’un voilier de onze mètres, la navigatrice rochelaise Marie Descoubes n’a plus donné signe de vie depuis le 5 novembre. Les garde-côtes américains et les autorités des Bermudes poursuivent les recherches, tandis que ses proches gardent espoir.

Silence radio. Marie Descoubes, 28 ans, avait pris la mer à bord du SV Liahona, un voilier de type cotre mesurant 11,3 mètres et construit en 2005, en compagnie d’un marin américain expérimenté, Nathan Perrins, 48 ans. Leur itinéraire prévoyait une escale aux Bermudes avant de poursuivre vers Porto Rico.

Mais la dernière position connue du navire, transmise le 5 novembre à 20h12 (heure de l’Atlantique) via un GPS Garmin, situe le bateau à environ seize heures de navigation de l’archipel... et depuis, plus rien, ni contact radio ni signal GPS, relate La Dépêche.

Peu avant cette dernière notification, le capitaine aurait signalé un manque de carburant, sans toutefois notifier de détresse. Les garde-côtes américains, épaulés par le centre de coordination des Bermudes, ont immédiatement lancé des recherches aériennes et maritimes dans la zone. Sans succès jusqu’à présent : aucune trace du voilier n’a été retrouvée. Selon l’agence maritime Boat Watch, le SV Liahona se distingue par sa coque blanche et ses liserés bleu marine, et porte l’indicatif d’appel WDC5117.

Une navigatrice engagée pour l’environnement

Originaire de La Rochelle, Marie Descoubes est bien connue dans le milieu de la voile. Fondatrice de l’association Élément-Terre Sail, elle menait un projet de navigation durable axé sur la préservation des océans. En janvier 2023, elle confiait à Sud-Ouest son rêve : réaliser un tour de l’Atlantique en totale autosuffisance.

Sa mère, Nathalie Le Roux, tente de garder confiance malgré l’attente. «Avec Marie, il ne faut jamais s’inquiéter. C’est une très bonne navigatrice», confiait-elle à France 3 Nouvelle-Aquitaine. Les proches de la jeune femme appellent désormais tous les plaisanciers présents dans la région à signaler toute observation suspecte. En mer, chaque heure compte, mais personne ne veut renoncer à croire au retour de la jeune chevalière des mers.