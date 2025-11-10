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Incendie à Rillieux-la-Pape : «ceux qui ont mis le feu à ce bâtiment ne sont en rien les porte-parole de nos quartiers. Ils auraient pu être des meurtriers», lance Vincent Jeanbrun

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Ceux qui ont mis le feu à ce bâtiment ne sont en rien les porte-parole de nos quartiers. Ils ont été les incendiaires et auraient pu être des meurtriers», a lancé le ministre de la Ville, Vincent Jeanbrun, lors d'un déplacement à Rillieux-la-Pape (Rhône), où un incendie s'est déclenché dans un immeuble dans le cadre d'un tournage illégal d'un clip de rap, samedi. 

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