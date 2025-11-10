«Les gens ne nous ont pas aidés» : un escalator broie les pattes d’un chihuahua, ses propriétaires sous le choc

Un petit chihuahua s'est fait happer par un escalator de la station Part-Dieu (Lyon) ce vendredi. Sa maîtresse, Maryline, témoigne d’une scène d’horreur et maugrée l’indifférence des passants. L’animal, amputé de plusieurs phalanges, est désormais hors de danger.

Un drame pour un petit toutou. Vers 20h20, vendredi 7 novembre, lorsque Maryline, son conjoint et leur chienne Pia, un chihuahua de 5 ans, s’engagent sur les escalators reliant la ligne B du métro lyonnais à la gare Part-Dieu, ils ne se doutent pas du drame qui va suivre. Quelques secondes plus tard, la descente tourne au cauchemar : les pattes arrière de l’animal se retrouvent prises dans le mécanisme. «Ses pattes commençaient à être avalées et broyées. Elle hurlait, l’escalator ne s’arrêtait pas. J’ai tiré de toutes mes forces pour la sortir de là», se remémore, amère, la propriétaire du chien, auprès du Progrès.

Sous le choc, elle et son conjoint tentent de sauver leur animal, tandis que le sang se répand sur leurs vêtements. Mais l’escalator continue de tourner. Et personne autour ne réagit. «Les gens ne nous ont pas aidés. On les gênait plutôt, comme nous étions dans le passage», déplore l’aide-soignante, encore bouleversée.

La course contre la montre s’engage ensuite pour trouver un vétérinaire d’urgence. Après plusieurs refus de taxis, certains craignant que le sang salisse leur véhicule, la famille parvient à rejoindre la clinique Mermoz. Pia y est immédiatement prise en charge.

Pia amputée, les propriétaires en quête de réponses

Si la petite chienne est désormais hors de danger, ses blessures sont graves : «Elle a plusieurs fractures, un coussinet arraché et a dû être amputée de ses premières phalanges», détaille sa maîtresse. La facture promet d'être salée : elle dépasse déjà les 1.000 euros, sans que ce montant n'intègre les soins à venir.

Maryline et son conjoint ont tenté de signaler l’accident au réseau TCL le lendemain, mais se sont heurtés à un parcours administratif complexe. Le Sytral, gestionnaire des transports lyonnais, n’a pas encore communique à ce sujet.

Un rappel s’impose : en France, les escalators sont censés être équipés de dispositifs d’arrêt d’urgence à chaque extrémité, selon la réglementation en vigueur. En attendant, la mésaventure de Maryline et de sa chienne Pia alerte sur les dangers de ces installations pour les plus petits animaux - qu’il est toujours conseillé de porter dans les transports.