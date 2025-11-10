Municipales 2026 : la patronne de la DGSI alerte sur un risque d’ingérence étrangère, notamment russe

À l'approche des municipales de 2026, la directrice générale de la Sécurité intérieure (DGSI) a expliqué qu'un risque important d'ingérences étrangères pesait sur le scrutin qui aura lieu en mars. Elle a rappelé que la France «est la cible des intérêts de la Russie».

L'inquiétude grandit. A quelques mois des municipales de 2026, un sujet requiert toute l'attention des candidats et des autorités : les ingérences étrangères. Ce matin sur RTL, Céline Berthon a estimé qu'il «existait» un risque que l'élection locale de mars soit victime de ce type de déstabilisation.

«Récemment c’est davantage la Russie qui s’est distinguée» sur ce type de faits, a détaillé la patronne de la direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI). Plusieurs enquêtes concernant des faits de vandalisme sur le sol français ont pu révéler «que des individus agissaient en provenance de l’étranger et probablement pour un certain nombre d’entre eux, en répondant à des appels venant de la Russie», a-t-elle abondé.

Elle a également rappelé que «la France a pris une position majeure en termes de soutien à l’Ukraine» et «pour ces raisons-là, elle est la cible des intérêts de la Russie».

Une multiplication des ingérences russes

Une crainte d'autant plus prégnante que depuis quelques années, les ingérences russes se multiplient sur le sol français. Début septembre, des têtes de cochon avaient été découvertes devant plusieurs mosquées à Paris et en Ile-de-France. L’enquête avait alors privilégié la piste du renseignement militaire russe. Avant cela, l'opération des mystérieuses étoiles de David bleues taguées sur des murs à Paris et en banlieue en novembre 2023 avait été pilotée par le service fédéral de sécurité russe (FSB).

Néanmoins, pour Céline Berthon, les ingérences peuvent aussi venir d’autres pays. «On peut imaginer qu’on a un certain nombre de pays compétiteurs stratégiques avec lesquels on est en mode de confrontation directe ou indirecte», a évoqué la patronne de la DGSI. Et d'ajouter : «Ce risque» d’ingérence «existe et fait partie des priorités que nous développons».