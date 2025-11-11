Dix ans après le 13-Novembre, Salah Abdeslam se dit prêt à «entrer en contact» avec les parties civiles dans une démarche de «justice restaurative»

Deux jours avant les commémorations des 10 ans des attentats du 13 novembre, l’avocate de Salah Abdeslam a déclaré, ce mardi 11 novembre, chez France Info, que ce dernier souhaiterait dialoguer avec les victimes. Son avocate évoque une démarche de «justice restaurative».

Une annonce étonnante à quelques jours des commémorations des attentats du 13 novembre 2015. Salah Abdeslam, le seul survivant de ces commandos terroristes, a exprimé le souhait de pouvoir «entrer en contact» avec des parties civiles, a affirmé son avocate, Olivia Ronen, ce mardi matin sur France Info : «On a une personne (Salah Abdeslam) qui potentiellement aimerait pouvoir expliquer la situation, discuter, ouvrir une porte aux parties civiles si celles-ci le souhaitent pour pouvoir évoquer la détention et évoquer ce procès-là».

Des propos à contre-courant de ceux de la patronne de la DGSI, Céline Berthon. Ce lundi, cette dernière a affirmé sur RTL que Salah Abdeslam est «un individu qui demeure radicalisé et convaincu par l’idéologie mortifère qui l’a conduit à commettre les attentats de Paris le 15 novembre 2015».

Mais pour l’avocate, de nombreux éléments «vont dans le sens inverse». «On a une personne qui essaie d'accéder à l'éducation. On a une personne qui, par ailleurs, a présenté des excuses aux parties civiles lors de son procès, ce qui est quand même suffisamment rare pour être souligné, ce qui était tout à fait inespéré», souligne-t-elle.

De plus, Olivia Ronen assure que certaines parties civiles souhaiteraient également pouvoir entrer en contact avec lui.

«Viser un apaisement social» avec la justice restaurative

Pour l’avocate de Salah Abdeslam condamné à la perpétuité incompressible, son client se tournerait donc vers une justice restaurative : «Ce sont vraiment des principes de justice restaurative, où les personnes qui sont mises en cause et les personnes qui ont été victimes des infractions arrivent à dépasser quelque chose pour essayer de viser un apaisement social».

Une démarche soutenue par le président de l’association de victimes LifeforParis, Arthur Dénouveaux, qui espère que cette dernière aboutira.

Reconnue dans plusieurs pays comme au Canada, en Belgique ou en Espagne, mais peu connue en France, la justice restaurative consiste à «faire dialoguer, avec l’aide d’un médiateur neutre spécialement formé, une victime, l’auteur d’une infraction ou toute personne concernée», selon le site du ministère de la Justice.

Elle participe ainsi à la reconstruction de la victime, mais également à la responsabilisation du condamné et à sa réintégration dans la société.

Instaurée en 2014 par le biais de la loi Taubira, cette mesure ne permet pas une remise de peine, mais bien un cadre de dialogue, uniquement si le coupable a reconnu les faits qui lui sont reprochés et que ce dernier a eu des mots envers ses victimes.