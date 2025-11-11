France-Ukraine : quelles mesures de sécurité ont été prises pour le match qui a lieu le jour des commémorations des attentats du 13-Novembre ?

L'équipe de France reçoit jeudi 13 novembre l'Ukraine au Parc des Princes pour un match de qualification à la Coupe du monde 2026. Une rencontre classique mais qui suscite une attention toute particulière des autorités, dix ans pile après les attentats de Paris.

Une rencontre sous haute tension. Il y a dix ans jour pour jour, le 13 novembre 2015, la France était frappée par les attentats les plus meurtriers connus sur son sol depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Ces tueries de masse avaient provoqué la mort de 130 personnes et fait plus de 400 blessés. Au total, six lieux différents avaient été ciblés, dont le stade de France, où une bombe avait explosé aux abords un soir de France-Allemagne, conduisant à la mort de 4 personnes.

Dix ans plus tard, la date coïncide avec la rencontre entre l'Équipe de France de football et l'Ukraine pour les qualifications à la Coupe du monde 2026. Environ 45.000 spectateurs dont des centaines d’Ukrainiens sont attendus au Parc des Princes, à Paris, ce jeudi 13 novembre.

Alors que plusieurs cérémonies en hommage aux victimes vont rythmer la journée, la question de la sécurité prévue pour encadrer le match se pose immanquablement.

Un match classé 2 sur 5

Suivant les informations disponibles en amont de la rencontre, le dispositif de sécurité mis en place est néanmoins considéré comme «classique».

D'après nos confrères de L'Équipe, la préfecture de Police (PP) de Paris a demandé quatre forces, une force de CRS ou de gendarmes mobiles. Chacune varie entre 60 et 80 hommes à même de sécuriser l'enceinte de la porte de Saint-Cloud en plus des effectifs de la PP réquisitionnés.

De son côté, la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), qui gère la problématique supporters, a classé le match 2 sur 5. En clair, elle juge qu'il existe un «contexte dégradé susceptible de générer des comportements déviants de la part des supporteurs». Par ailleurs, le conflit russo-ukrainien ne devrait pas perturber outre mesure le bon déroulé de la rencontre.

Contacté par le quotidien sportif, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, s'est dit «particulièrement attentif à ce que les événements culturels comme sportifs puissent se tenir et se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Dix ans après les attentats, il ne pourrait être question de renoncer au sport ou à la musique. Il est de notre devoir de faire en sorte que la vie garde l'ascendant», a-t-il souligné, ajoutant qu'un important périmètre de sécurité autour du Parc des Princes a été établi. Également, la fouille à l'entrée de l'enceinte pourrait être plus poussée.

Certains policiers mécontents

Fixée par l'UEFA, la programmation en a étonné plus d'un. En première ligne, Didier Deschamps qui a admis «qu’il aurait été bien d’éviter de jouer» (ce soir-là). Même son de cloche du côté de certains policiers. «La programmation est regrettable, même symboliquement», a indiqué une source sécuritaire parisienne à nos confrères de L'Équipe.

«Je ne suis pas sûr que la tenue d’un France-Ukraine le 13 novembre soit la meilleure idée de la Fédération ou de l’UEFA» a déploré un autre policier. «Il y a deux événements : la date, mais aussi l’adversaire, en raison du contexte politique. On sait qu’on a eu plusieurs manœuvres de déstabilisation apparentées au pouvoir russe ces derniers mois. On cumule beaucoup de problématiques pour cette rencontre.»