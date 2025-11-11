Grève des animateurs périscolaires à Paris : faut-il craindre des fermetures d'écoles ?

A Paris, les animateurs périscolaires sont appelés à faire grève jusqu'au 21 novembre. La mobilisation est suivie selon les syndicats et certaines écoles sont susceptibles d'être fermées.

Régulièrement en lutte depuis deux ans, les animateurs périscolaires des écoles parisiennes sont appelés à la grève jusqu'au 21 novembre. La mobilisation, vouée à dénoncer la précarisation massive du secteur et des conditions d'accueil des enfants dégradées, pourrait entraîner la fermeture de certaines écoles.

Lundi, quelque 200 établissements selon les syndicats, 119 selon la mairie, ont déjà dû fermer leur cantine. Selon Nicolas Léger, co-secrétaire général du Supap-FSU qui appelle à la grève aux côtés de la CFDT et de la CGT, plusieurs centaines d'autres écoles ont fonctionné avec un taux d'encadrement «encore plus détérioré que d'habitude» sur le temps périscolaire.

La Ville de Paris a comptabilisé 537 grévistes, qui débrayent une heure par jour, à partir de 11h25. Lundi, le Supap FSU a estimé que la mobilisation était déjà «une énorme réussite». Le syndicat rappelle par ailleurs «les règles validées par l'administration», selon lesquelles une école est contrainte de fermer en l'absence d'un animateur titulaire du Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) sur site.

La DASCO reçoit les syndicats mercredi. C’est le moment ou jamais de se mobiliser!

Du 10 au 21 novembre : tous en grève, on ferme les cantines !

✊ Pour une vraie revalo : catégorie A pour les directeurs, Prime IFSE , Prime REP/REP+ pour les animateurs#GrèvePériscolaire#Parispic.twitter.com/jVUPvqxkAZ — SUPAP FSU ANIMATION (@supapfsuanim) November 3, 2025

L'issue est la même si l'établissement comptabilise «moins de trois animateurs non grévistes», ou encore si le taux d'encadrement sur l'interclasse est au-delà d'un animateur pour 25 enfants en maternelle et un pour 32 en élémentaire.

Nicolas Léger insiste sur le fait que «c'est la première fois que les personnels de l'animation [...] sont appelés à une grève aussi longue». Sans compter que le préavis «pourrait être étendu jusqu'au 31 décembre et renouvelable en 2026» si la mairie de Paris «ne bouge pas».

Au coeur des revendications: des recrutements massifs de titulaires dans un secteur qui compte seulement 2.500 adjoints d'animation et 1.000 animateurs contractuels, contre 8.500 vacataires au statut précaire. Dans un communiqué, l'intersyndicale dénonce «des milliers de vacataires [...] souvent embauchés illégalement sur des postes permanents».

Des équipes «épuisées»

La Ville, elle, met en avant un protocole signé par l'Unsa, mis en place en septembre, qui prévoit une «valorisation des métiers et de la filière de l'animation», avec une revalorisation de la prime des «responsables éducatifs ville (REV)» et des animateurs lecture.

Mais pour le Supap-FSU ces mesures restent loin du compte, toute comme le plan de «déprécarisation» engagé il y a trois ans. «Tous les jours, des postes ne sont pas pourvus, les équipes travaillent à flux tendus, elles sont épuisées et les conditions d'accueil des enfants se dégradent», déplore Nicolas Léger.

La mairie de Paris «peine de plus en plus à recruter», selon le syndicat qui dénonce des formations «insuffisantes». Il pointe des difficultés pour l'inclusion des enfants «à besoin éducatif particulier», notamment handicapés, et réclame du personnel dédié pour le change des enfants en maternelle.

En parallèle, «nous demandons que l'ensemble des animateurs, y compris les vacataires, soient formés à la prévention des violences sexistes et sexuelles, et pas seulement les REV comme c'est le cas aujourd'hui», ajoute Nicolas Léger.

Cette année, cinq animateurs d'école maternelle du 11e arrondissement ont été suspendus pour soupçons de «faits à caractère sexuel», dont une agression. Sur les 30 suspensions d'animateurs décidées en 2025 à Paris, 16 l'ont été pour des «suspicions de faits à caractère sexuel, un chiffre stable par rapport à 2024 et 2023», a précisé la mairie.