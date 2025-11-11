Quels sont les enjeux de la rencontre entre Emmanuel Macron et Mahmoud Abbas à l’Élysée ce mardi ?

Arrivé la veille à Paris, Mahmoud Abbas est reçu ce mardi par Emmanuel Macron, qui l’accueille en tant que président d’un État désormais reconnu par la France. Au cœur des échanges : la relance du dialogue politique, la consolidation du cessez-le-feu à Gaza et le soutien français aux réformes engagées par l’Autorité palestinienne.

Mahmoud Abbas effectue sa première visite officielle dans l’Hexagone en tant que président de l’État de Palestine. Selon l’Élysée, ce déplacement, qui s'inscrit dans la phase 2 du processus politique ouvert après le cessez-le-feu à Gaza, vise à poser les bases d’une paix durable au Proche-Orient.

Reçu ce mardi après-midi à l’Élysée par Emmanuel Macron, cette rencontre sera l'occasion pour les deux hommes de donner un contenu politique concret à la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, dans le prolongement de la déclaration de New York, portée par Paris et Riyad et du sommet de Charm-el-Cheikh.

Relancer l’Autorité palestinienne

La France souhaite ainsi soutenir la revitalisation de l’Autorité palestinienne, encourager la tenue d’élections générales et présidentielles, et accompagner les réformes promises par Mahmoud Abbas dans sa lettre du 9 juin : amélioration de la gouvernance, abrogation de la loi sur les prisonniers, réédition des manuels scolaires.

Le chef de l’État réaffirmera par ailleurs l’attachement de la France à la solution à deux États, vivant côte à côte «en paix et en sécurité». Les discussions porteront également sur la poursuite du cessez-le-feu à Gaza et sur la mise en œuvre des mécanismes issus du plan Trump, que Paris souhaite voir pleinement appropriés par les Palestiniens, afin de poser les bases d’un horizon politique durable.

D’autres dossiers sensibles seront abordés : la reconstruction de Gaza, la situation en Cisjordanie, ainsi que la fragilité budgétaire de l’Autorité palestinienne. Paris plaide pour une levée progressive des restrictions imposées par Israël et continuera d’appuyer les institutions palestiniennes sur les plans financier et technique.

Enfin, les échanges pourraient inclure des points plus techniques, tels que la coopération judiciaire, notamment la faisabilité d’une extradition d'Hicham Harb, cerveau supposé du commando de l'attentat de la rue des Rosiers, vers la France. La question du rôle politique de Marwan Barghouti, évoquée dans la lettre de Mahmoud Abbas comme élément de la réconciliation nationale, pourrait aussi être abordée. Une conférence de presse conjointe se tiendra à l'issue de cet entretien.