«Salles de shoot» : le candidat écologiste David Belliard veut multiplier ces centres dans la capitale

Ce mardi, David Belliard, candidat écologiste à la mairie de Paris, a déclaré vouloir renforcer la présence de salles de consommation de drogue dans la capitale.

«Apporter des solutions à des personnes en situation d’addiction». Dans l’optique de venir en aide aux «usagers de la drogue», l’adjoint à la mairie de Paris David Belliard, candidat écologiste aux prochaines municipales, a confié ce mardi, sur RMC, vouloir multiplier par six les «salles de consommation», aussi appelées «salles de shoot», qui divisent l'opinion.

🏥Faut-il pérenniser les salles de "shoot" en France?



David Belliard, adjoint à la mairie de Paris: "Ces personnes sont malades, nous devons les accompagner [...] Ce sont des solutions efficaces. Il y a, par exemple, 30 % de seringues en moins dans la rue." #ApollineMatinpic.twitter.com/FztDT7IUDM — RMC (@RMCInfo) November 11, 2025

Pour information, une salle de consommation vise à «réduire les risques sanitaires» et limiter les contaminations. Les personnes addictes sont ainsi accompagnées de soignants.

Il n’existe qu’une seule de ces structures actuellement à Paris. Celle-ci se trouve à quelques mètres de l’hôpital Lariboisière, dans le 10e arrondissement et accueille 200 à 300 visiteurs. Ces dernières s’injectent ainsi eux-mêmes leur produit avec des seringues stériles fournies par l'association médico-sociale Gaïa-Paris. Une salle qui serait toutefois engorgée, du fait qu'elle soit le seul lieu du genre dans la capitale.

La présence de cette salle de shoot dérange cependant les riverains, qui pointent des problèmes récurrents aux abords de ces lieux. La préfecture de police chiffre les interpellations liées aux stupéfiants dans le quartier à 115 en 2024, celles concernant les troubles à la tranquillité publique à 123.

Les députés favorables une expérimentation jusqu'en 2027

Le 9 novembre dernier, les députés se sont montrés majoritairement favorables dans l'Hémicycle, avec le soutien du gouvernement, à la prolongation jusqu'à fin 2027 de l'expérimentation des «haltes soins addictions», salles de consommation de drogues qui risquent à ce stade de fermer à la fin de l'année.

Créées en 2016 à titre expérimental à Paris et Strasbourg, ces «haltes» s'adressent aux usagers de drogues les plus éloignés du système de soins, leur permettant de consommer de la drogue de manière encadrée.

En effet, l'Assemblée nationale a toutefois adopté un amendement transpartisan au budget de la Sécurité sociale prévoyant de prolonger l'expérimentation jusqu'au 31 décembre 2027. Plusieurs députés de gauche ont aussi appelé à étendre le dispositif aujourd'hui cantonné aux salles de Paris et Strasbourg.