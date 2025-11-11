Shein : la demande de suspension de la plate-forme sera examinée par le tribunal de Paris le 26 novembre

La demande de suspension de la plate-forme de Shein émise par le gouvernement va être examinée par le tribunal de Paris le 26 novembre prochain, a-t-on appris de sources judiciaires.

La date de la prochaine étape connue. Visée par plusieurs procédures en justice, le géant de la fast-fashion Shein, va voir la demande de suspension de sa plate-forme examinée par le tribunal de Paris le 26 novembre prochain.

Matignon avait donné le 5 novembre dernier quarante-huit heures à Shein pour se mettre en conformité avec la loi française après la découverte sur son site de poupées sexuelles pédopornographiques et d'armes de catégorie A.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a constaté le 7 novembre le retrait des produits illicites mais a confirmé le même jour le «maintien des procédures judiciaires aux fins d'obtenir la suspension de la plate-forme».

Le ministère de l’Intérieur a justifié cette poursuite de la demande de suspension en expliquant la volonté de l’exécutif de voir «cesser les graves dommages à l’ordre public causés par les défaillances répétées de Shein».

Le scandale de la vente de poupées sexuelles pédopornographiques a éclaté quelques jours seulement avant la très controversée ouverture du premier magasin physique de Shein en France au BHV.