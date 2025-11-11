Tempête Claudia : à quoi s’attendre en France cette semaine ?

La tempête Claudia s'apprête à déstabiliser le ciel français. Des vents forts et de la pluie, mêlées à une certaine chaleur, sont notamment prévues.

Elle est sur le point de déferler. Nommée par l'agence publique espagnole de météorologie (l'Aemet), la tempête Claudia, va toucher la France cette semaine.

En cette période de mi-novembre, les températures vont s'envoler dans l'Hexagone avec des pics de températures de plus de 25 °C prévus dans le sud-ouest entre ce mercredi 12 novembre, ce jeudi 13 novembre et ce vendredi 14 novembre.

Jusqu'à 26°C attendu à Bayonne pour la journée du jeudi 13 novembre (Météo-France)

des fortes rafales de vent en provenance du sud

Des risques de crue et d'inondation ont été aussi signalés par Météo-France. La service de météorologie a placé quatre départements en vigilance jaune pour la journée de ce mercredi : les Pyrénées-Atlantiques, l'Aveyron, le Tarn et la Haute-Garonne.

Ces rafales de vent devraient continuer à souffler entre ce jeudi 13 novembre et ce vendredi 14 novembre. Cette tempête Claudia va aussi ramener de la pluie au sud de la Bretagne.

Du sable du Sahara devrait également faire son apparition dans une grande partie du pays et notamment dans le sud-ouest. Auprès d'Actu.fr, le météorologue Yann Amice, évoque «la mise en place d'un puissant flux de sud, du Maroc à la France, faisant remonter une masse d'air exceptionnellement chaude de l'Afrique du nord avec, dans ses bagages, du sable du Sahara».

Le ciel devrait donc se montrer plus laiteux que d'habitude au sud et les levers et couchers de soleil s'annoncent aussi plus colorés.

Selon les prévisions de Météo-France, de la pluie et parfois des orages sont prévus sur l'ensemble du pays samedi et dimanche. L'instabilité devrait continuer en début de semaine prochaine.