Tourcoing : un adolescent de 16 ans se tue à scooter après un refus d'obtempérer

Un jeune de 16 ans est mort ce mardi 11 novembre à Tourcoing (Nord), en début de soirée lors d'un accident. Il était au guidon d'un scooter, et tentait d'échapper à un contrôle de police au moment des faits.

Il circulait en sens interdit. Un jeune homme de 16 ans a perdu la vie ce mardi 11 novembre à Tourcoing (Nord), en début de soirée dans un accident de la route, alors qu'il fuyait la police, a appris CNEWS de source policière.

Comme l'ont annoncé nos confrères de La Voix du Nord en premier lieu, l'individu circulait à scooter, et serait monté sur le trottoir alors qu'une voiture arrivait en face.

Le scooter aurait alors violemment percuté un poteau, entraînant le décès du conducteur. Derrière lui, un adolescent de 14 ans, passager du deux-roues a quant à lui été blessé.

Selon la source policière, les deux jeunes sont inconnus des services de police.