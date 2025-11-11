Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Tourcoing : un adolescent de 16 ans se tue à scooter après un refus d'obtempérer

Le scooter aurait alors violemment percuté un poteau, entraînant le décès du conducteur. [Loic VENANCE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un jeune de 16 ans est mort ce mardi 11 novembre à Tourcoing (Nord), en début de soirée lors d'un accident. Il était au guidon d'un scooter, et tentait d'échapper à un contrôle de police au moment des faits. 

Il circulait en sens interdit. Un jeune homme de 16 ans a perdu la vie ce mardi 11 novembre à Tourcoing (Nord), en début de soirée dans un accident de la route, alors qu'il fuyait la police, a appris CNEWS de source policière. 

Comme l'ont annoncé nos confrères de La Voix du Nord en premier lieu, l'individu circulait à scooter, et serait monté sur le trottoir alors qu'une voiture arrivait en face. 

Le scooter aurait alors violemment percuté un poteau, entraînant le décès du conducteur. Derrière lui, un adolescent de 14 ans, passager du deux-roues a quant à lui été blessé. 

Sur le même sujet Seine-et-Marne : 10 ans de prison pour un chauffard ayant percuté un policier lors d’un refus d’obtempérer Lire

Selon la source policière, les deux jeunes sont inconnus des services de police. 

TourcoingPolicecontrôle

À suivre aussi

«Il faut l'enfermer à vie» : le choc des habitants de Tourcoing après la mise en examen d'un baby-sitter pour viols et agressions sexuelles sur mineurs
Nord : un incendie fait deux morts dans une habitation à Tourcoing
Policier agressé à Tourcoing : l'un des suspects âgé de 19 ans renvoyé en détention provisoire

Ailleurs sur le web

Dernières actualités