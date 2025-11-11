Vents violents : ces 13 départements où de fortes rafales sont attendues ce jeudi 13 novembre

Selon les prévisions de Météo-France, des vents violents vont toucher treize départements du sud-ouest de l'Hexagone, ce jeudi 13 novembre.

Soyez vigilants. En marge de la tempête Claudia, qui se situe actuellement au large des côtes européennes, de fortes rafales vont s'abattre sur une partie du territoire jeudi 13 novembre.

Au total, 13 départements de l'Hexagone seront concernés par ces conditions venteuses : la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, le lot, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne et l'Ariège, l'Aveyron et le Tarn.

@Météo-France

Selon l'agence météorologique, «des rafales soutenues sont attendues sur les crêtes pyrénéennes de l'ouest et du centre de la chaîne, et pourraient concerner les vallées et plaines proches».

Le sud du territoire devrait continuer à subir ces vents violents jusqu'à vendredi.