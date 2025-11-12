500 euros pour réparer sa voiture ou sa moto : comment bénéficier de cette aide méconnue de la CAF ?

Tomber en panne sur la route peut engendrer d'importants frais de réparations qu'il n'est pas toujours facile à payer. Pour vous aider, la CAF propose une aide méconnue mais très utile pour les familles en situation financière précaire.

Tomber en panne avec son véhicule peut vite fragiliser son budget. Les frais pour réparer sa voiture ou sa moto montent très rapidement à des sommes à quatre chiffres.

Pour aider financièrement les allocataires concernés, la Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf) propose un crédit social «Réparation et/ou Assistance véhicule» accessible sous certaines conditions.

des critères différenciés à respecter

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, plusieurs conditions sont à respecter, mais celles-ci sont différentes en fonction des départements.

Dans la Vienne par exemple, l'aide concerne les familles ayant trois enfants ou plus, les familles ayant un enfant porteur de handicap ou conjoints victimes de violences conjugales.

Dans l'Orne, l'automobiliste doit avoir au moins un enfant de moins de 20 ans à charge. Il doit également déclarer un quotient familial inférieur ou égal à 900 euros. Cela correspond à un salaire de 2.200 euros brut, pour un couple avec un enfant.

Disponible partout en France, il est indispensable de se renseigner sur les modalités en vigueur dans sa région.

La demande du crédit social «Réparation et/ou Assistance véhicule», doit être présentée par un travailleur social, qui doit se charger d'obtenir un devis dans le cadre de réparations et/ou l'avis d'échéance d'assurance.

Un prêt à taux zéro soumis à des retenues

La copie du permis de conduire, la carte grise, l'attestation d'assurance et le Relevé d'Identité bancaire sont des documents qui sont demandés.

En revanche, il est important de savoir que le remboursement de ce prêt à taux zéro s'effectue par des retenues sur les allocations mensuelles du demandeur peu importe le département.

Son montant plafonné varie en fonction des départements entre 500 et 2.000 euros. A noter que l'aide est versée directement au garagiste qui effectue la ou les réparations.